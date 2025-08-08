Ciclo de charlas de sensibilización turística para personal policial

Con la participación de más de 40 efectivos, este miércoles 6, el Ministerio de Turismo de Formosa dio inicio al Ciclo de Charlas de Sensibilización Turística, una iniciativa que busca fortalecer la atención al visitante y promover una cultura turística inclusiva y colaborativa.

Los encuentros están destinados a personal policial de distintas dependencias, como la Unidad Especial de Policía Ecológica (UEPE), la Dirección de Tránsito y la Policía Vial, entre otras. Se llevarán a cabo en una modalidad de formación continua.

Cabe mencionar que el programa contempla talleres de sensibilización turística orientados a la recepción y el trato hacia turistas, así como también un taller de idioma.