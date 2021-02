Ciclo lectivo 2021: ultiman detalles de acuerdo de precios para el lanzamiento de una canasta escolar

Compartir

El arquitecto Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, en diálogo con el Grupo de Medios TVO confirmó que como todos los años, se encuentran acordando precios para el lanzamiento de una canasta escolar a poco del inicio del ciclo lectivo 2021.

En otra línea informó que el Programa Provincial “Soberanía Alimentaria”, visitará mañana la localidad de Palo Santo y “llevará alimentos a precios accesibles, acortando la cadena de comercialización en un trato directo de quien produce con el consumidor”.

En este sentido, puso en relieve el acuerdo con la red de carnicerías Friar, que permite llevar a todo el territorio provincial cortes de carne, cerdo, pollo y chacinados, lo propio con el Molino Fortuc y los productores paipperos. “Por medio de este programa, es posible acercar a los formoseños de las diferentes localidades, productos tales como cortes de carne a través del camión de frio de la empresa «Los Nenecos», que comercializa costilla de novillo a $399 por kilo, vacío $499 por kilo, pollo entero a $129,99 por kilo, carne de cerdo producida en Formosa como ser la costilla a $379,99 por kilo, el Carre a $279,99 por kilo, el chorizo parrillero a $250 por kilo”.

A estas ofertas se incorporan el Arroz Mitaí 0000 por kilo a $52, Arroz Mitaí Premium 00000 por kilo a $65, Arroz AF 00000 por kilo a $65 y el Azúcar Mitaí fraccionado en Formosa a $52 por kilo, todos estos productos comercializados por el Molino Fortuc, localizado en el Parque Industrial. Y completa el paquete de productos, la comercialización de las garrafas de gas de 10 kilos, que tendrán un valor de $390, que si bien el costo valor de referencia de la garrafa es de $417,50.

“Buscamos el beneficio de los formoseños, sobre todo con productos que se producen o se comercializan por formoseños en la provincia, más que nada para poder hacerle frente a la gran distribución de precios que hay sobre todo en el interior en cuanto al costo que tiene el producto y lo que termina pagando el consumidor en una góndola”, expresó.

“No solo queremos llevar un producto accesible para el consumidor sino que nuestros empresarios locales a través de la autoridad local como son los municipios con aquellos comercios que venden alimentos puedan también formalizar un acuerdo y después de retirado el programa estos productos puedan estar también en cada localidad a un precio especial de compra mayorista pero también guardando el compromiso de estos comerciantes que adhieran de venderla a un igual precio al consumidor local”, expresó.

En este contexto, Pérez valoró que las productoras y productores paipperos “han aumentado el volumen de producción a partir del abastecimiento al Programa Provincial Alimentario Nutrir y también la calidad y forma de empaque de sus productos”.

En esta oportunidad, los alimentos de la chacra formoseña serán de la localidad de Riacho He Hé, “llevarán más de tres toneladas de verduras, frutas y hortalizas de estación”.

Canasta escolar

Asimismo confirmó que “como todos los años se trabaja en esta línea complementando la acción del gobierno de la provincia de proveer al inicio de cada ciclo escolar a todos los niveles educativos de la educación pública y de gestión privada y docente de indumentaria, calzado y los útiles escolares básicos y esenciales para el inicio de clases, lo que se gestiona y se acuerda por la voluntad también del sector empresarial privado que es el listado de artículos de la canasta escolar, este año no va a ser la excepción, estamos definiendo ese listado, esta semana vamos a estar manteniendo reuniones con los comercios locales y con las cámaras del interior para ponernos de acuerdo”, destacó.

“Nuestra intención es formalizar esta semana este acuerdo y que entre en vigencia la semana próxima, estamos muy cerca de hacerlo, hay muy buena voluntad del sector de librerías para lograrlo, basta ponernos de acuerdo en el listado de precios y está listo”, acotó.

Aumento del gas

En cuanto a una posible suba del precio del gas, señaló que “hasta ahora no hay ninguna información oficial, la decisión la tiene el gobierno nacional y hasta tanto no decida rever los precios del gas envasado los precios son los vigentes hasta la fecha, hasta ahora no hay más que rumores, no salió ninguna comunicación oficial, no hay ninguna información respecto a esto”.

IAS y casinos

Para finalizar se refirió a la reapertura de casinos que aún no tiene fecha definida. “Se mantuvieron las reuniones a partir de la decisión manifiesta del Consejo Covid-19 de que nos empecemos a reunir con el sector empresario y de los trabajadores en busca de alguna alternativa que hiciera posible pensar en la vuelta a la actividad, todavía no hay nada comunicado oficialmente, de igual forma se continúa trabajando con todos los sectores para tener todo listo y cuando las condiciones estén dadas se pueda dar inicio”, culminó.

