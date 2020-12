Ciclo lectivo 2021: Zorrilla confirmó que las clases iniciarán el 2 de marzo

Compartir

El ministro de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, Alberto Zorrilla confirmó que las clases el año próximo comenzarán el 2 de marzo. Asimismo, precisó detalles sobre los actos de colación que fueron autorizados por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19.

El funcionario comentó que hace un mes mantienen reuniones con la Federación de Estudiantes Secundarios (FECES) para evaluar de qué forma realizar los actos colación, teniendo en cuenta la solicitud de los estudiantes, de estar presentes y no en forma virtual.

Así fue que elevaron el pedido al Consejo, que decidió la posibilidad de realizar los actos de colación de los cursos que egresen del nivel correspondiente (inicial, primario, secundario y terciario), con la modalidad de un curso completo por vez, al aire libre, en el patio o polideportivo escolar. Los establecimientos que alberguen centros de alojamiento preventivo contarán con la solidaridad de otras instituciones que facilitarán sus instalaciones a tales efectos.

Zorrilla aclaró que lo que se autoriza son actos de colación, no actos de paso de año. “Están autorizados los jardines de sala de 5 años, sextos grados de primaria, sextos años de secundaria y séptimo de escuelas técnicas. Y los que se reciben en el Nivel Superior”, destacó.

“Son actos que al principio habíamos trabajado con un número limitado de personas, por la pandemia, pero después se estaba trabajando cómo hacerlo más grande. Es un deseo de los estudiantes, estar todos juntos, los compañeros de aula”, enfatizó.

“Se solicitó al Consejo que nos dieran algunos lineamientos para que pudiéramos hacerlo o no, analizaron todo y autorizó los actos al aire libre, o bajo techo, en los polideportivos, en los patios cubiertos, el curso completo, guardando la distancia, usando el barbijo, sin aglomeraciones”, sostuvo el titular de Educación.

Fin de ciclo

“Tenemos pensado iniciar el ciclo lectivo 2021 el 2 de marzo”, confirmó el ministro y a renglón seguido sostuvo que el fin del presente ciclo se dará “a mitad de diciembre” aunque todavía no precisó fecha.

