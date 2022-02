Ciclo lectivo 2022: Docentes Autoconvocados pide que el pase sanitario sea obligatorio

Compartir

Luego de los trascendidos que indican cómo será el inicio del ciclo lectivo de este año, desde el gremio Docentes Autoconvocados piden que el pase sanitario sea obligatorio para los alumnos.

El inicio del ciclo lectivo 2022 ya posee los protocolos para el retorno a la presencialidad plena, y según trascendió de declaraciones de la subsecretaria de Educación, Analía Heinzereder, no se exigirá un pase sanitario a los alumnos para ingresar a las aulas. Ante esto, el Gremio de Docentes Autoconvocados (GDA) pidió que el pase sanitario sea obligatorio para evitar “situaciones problemáticas” y “cuidar la salud de los docentes”.

Al respecto Mirka Fernández, secretaria general de GDA, manifestó al Grupo de Medios TVO: «en principio los docentes estamos todos vacunados, recuerden que el año pasado era un requisito para ingresar al aula, así que fuimos los primeros, junto con otros trabajadores esenciales, los que nos fuimos vacunando, inclusive la mayoría ya tendrá las tres dosis, la dosis de refuerzo o sea nosotros estamos protegidos y estamos preocupados. Esta es una preocupación que surgió a fin del año pasado cuando leímos al Ministro de Educación que volvíamos a la presencialidad completa, la primera pregunta que nos hacíamos era si le va a exigir a los alumnos el esquema completo de vacunas».

Ante las declaraciones de la subsecretaría de Educación, Fernández agregó que «desde nuestra organización, desde nuestro gremio, siempre planteamos el tema de la vacuna y esta situación frente a la pandemia desde el cuidado, y desde la cultura del cuidado, nosotros siempre estuvimos de acuerdo en que había que cuidarse y todas nuestras acciones en estos dos años tiene que ver con esto. Fuimos los primeros que pusimos el grito en el cielo con el tema de la presencialidad sin cuidado de las escuelas y sin vacunas, denunciamos todas las dificultades que íbamos teniendo con este retorno que íbamos teniendo hacia la presencialidad plena».

«Nosotros somos docentes, siempre estuvimos a favor del cuidado y la vacuna fundamentalmente, creemos en ella. Entonces hoy nosotros creemos que sí, que es importante pedir el esquema completo al alumno, pero tenemos un problema, o sea, la subsecretaría de educación lo plantea no desde la obligatoriedad, sino que va a haber una campaña de concientización de cuidado, etcétera; pero nos pone otra vez a nosotros como docentes en una situación de conflicto nuevamente», expresó.

De esta forma, el gremio se convierte en uno de los primeros en exigir como requisito el pase sanitario para los alumnos, ya que sostienen que «nosotros estamos preocupados por el contagio porque podemos llevar a nuestros adultos mayores, a otros familiares que tienen problemas de salud quizás, el contagio y esto es así, hay situaciones más complejas que otras aun con las vacunas y eso nos da un poquito de temor».

«Nosotros entendemos que es importante el esquema completo y que el estado provincial se tiene que hacer cargo y pedir, exigir que sea obligatorio, ósea que nos cuide a todos de verdad. Acá nos ponen otra vez en situaciones conflictivas entre padres, directivos, docentes y alumnos, o sea nosotros otra vez vamos a estar poniéndole el hombro a la discusión cotidiana de quien entra, ‘te vacunaste’, ‘mostrame tu pase’, no es así», reclamó la gremialista.

Y añadió: «no es nuestra función esa, nos tienen que cuidar en todo sentido, si va a haber pase sanitario que sea obligatorio, que sea obligatorio el esquema de vacuna para los niños».

«Nosotros estamos todos vacunados, eso no quita que no nos enfermemos, que no nos contagiemos, que nos afecte más o menos pero también tenemos del otro lado, familias y adultos mayores», concluyó diciendo la misma.

