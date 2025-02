Ciclo Lectivo 2025: un kit básico de útiles escolares cuesta unos 50 mil pesos

Con el inicio del ciclo lectivo 2025 a la vuelta de la esquina, los padres y alumnos ya comenzaron a prepararse para la compra de útiles escolares. Según datos de varias librerías locales, un kit básico, que incluye artículos esenciales como cuaderno, borrador, lápiz negro, birome, lápices de colores, cartuchera y mochila, tiene un costo aproximado de 50.000 pesos.

Este precio se ha mantenido estable desde finales del año pasado, destacando que, a pesar de la inflación generalizada en el país, los valores de los útiles no han experimentado aumentos significativos en lo que va del año.

Desde el comienzo de febrero, las librerías han comenzado a recibir a los clientes, que en su mayoría, se acercan a comparar precios, consultar promociones y buscar los productos solicitados en las listas escolares de los jardines de infantes. Según los encargados de diversos locales, es común que los consumidores busquen opciones económicas sin comprometer la calidad de los artículos esenciales para el regreso a clases.

«Muchos de nuestros clientes comienzan a mirar precios y buscar ofertas. Lo que más se pide son los útiles que figuran en las listas de los jardines de infantes y de las primeras escuelas primarias», explicaron desde una librería local. En este sentido, la demanda se concentra en artículos de uso común, como cuadernos, lápices, biromes y mochilas, que forman parte de un kit básico.

El costo de este kit básico, que incluye los productos mencionados, puede variar dependiendo de las marcas y las cantidades, pero arranca en los 50.000 pesos. En muchos casos, los padres eligen artículos de marcas de segunda línea para reducir el gasto, ya que no todas las instituciones escolares exigen productos de determinadas marcas. Esto permite que las familias puedan acceder a opciones más accesibles sin sacrificar la funcionalidad de los productos.

«Si la escuela no requiere marcas específicas en su lista, la mayoría de las personas opta por útiles de segunda línea, ya que les permite ahorrar algunos pesos. De todos modos, hay una amplia variedad de precios y productos disponibles, muchos de los cuales tienen una excelente relación calidad-precio», comentaron desde una tienda especializada en artículos escolares.

Aunque los precios se mantienen relativamente estables, la situación económica del país sigue siendo una preocupación para las familias, por lo que cada vez más personas optan por aprovechar las promociones y buscar alternativas que les permitan economizar en la compra de útiles. Las librerías, por su parte, se preparan para la alta demanda en las próximas semanas, con expectativas de que las compras se intensifiquen conforme se acerque el inicio de clases.

A pesar de que los precios de los útiles escolares no han aumentado significativamente, las familias siguen buscando alternativas para reducir costos. Las opciones de segundas marcas y promociones se presentan como una alternativa atractiva para aquellos que buscan cumplir con los requisitos escolares sin comprometer demasiado su presupuesto. A medida que se acerca el inicio del ciclo lectivo, la demanda de estos productos se incrementará, y las librerías se preparan para recibir a los consumidores con una amplia oferta de productos de calidad para todos los bolsillos.