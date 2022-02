Ciclo lectivo: la presencialidad plena es el «objetivo central»

Compartir

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y su par de Educación, Jaime Perczyk, presentaron el Protocolo Aula Cuidada y Segura para el Manejo y Control de COVID-19 en establecimientos educativos en los Niveles Inicial, Primario y Secundario.

La presentación se realizó en el Museo del Bicentenario con la participación de ministras y ministros de Salud y Educación de las distintas jurisdicciones del país, entre ellos el de Formosa, tras una reunión conjunta del Consejo Federal de Salud y del Consejo Federal de Educación.

Al respecto, el ministro de Cultura y Educación de la provincia, el ingeniero Luis Basterra, explicó: “La reunión fue conjunta entre el Consejo Federal de Salud y el de Educación. Se trató de una asamblea conjunta después de mucho trabajo llevado adelante por parte de las comisiones de ambos Consejos para definir cuáles serían los protocolos para el reinicio de las clases”.

“Hubo acuerdo sobre todas las medidas de manera unánime –aseveró-. Las 24 jurisdicciones consensuaron la forma de retomar el ciclo lectivo y esto habla a las claras de que la cuestión sanitaria tiene que ser circunscripta a espacios que sean ajenos a la especulación política”.

En ese sentido, destacó que “hemos logrado que las 24 jurisdicciones del país hayan acordado formas y criterios para retomar un ciclo lectivo preservando la salud y, sobre todo, garantizando el derecho a la educación de todos los jóvenes, los niños y las niñas”.

“Fue una tarea muy profesional la que se llevó adelante, que estuvo acompañada por UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los gremios. Y lo que se ha puesto como objetivo central es la presencialidad plena”.

Puntualizó que ello “se va a llevar adelante con un protocolo de sanitización de los edificios escolares, garantizando circulación de aire en los mismos, donde además el uso del barbijo va a ser obligatorio para la Primaria y la Secundaria, no así para el Nivel Inicial, que es optativo”.

“Adicionalmente se va a promover el mayor volumen de vacunación tanto de alumnos como de docentes”, agregó.

Sobre esto último, puso de resalto que “en Formosa ya se ha hecho y tenemos los mejores índices del país”, realzando que “nos llena de orgullo que nuestra sociedad haya tomado con tanta responsabilidad la decisión de vacunarse, tanto por parte de nuestros docentes, que han sido priorizados en nuestro esquema de vacunación, como de los alumnos”.

“A partir de estas medidas se ha resuelto no conformar burbujas, por lo tanto el aula la van a compartir todos los alumnos, más en nuestra provincia donde los edificios escolares están preparados para estas pautas, que ya las aplicamos en octubre del año pasado cuando se reinició la presencialidad plena en Formosa, si bien ya la habíamos tenido el 26 de julio en todo el interior, salvo Clorinda y Capital”.

“En este momento no difiere mayormente el protocolo que utilizamos nosotros del que se acordó en este jueves” en la reunión conjunta de ambos Consejos Federales.

Vacunación

Respecto a la cobertura vacunal de docentes contra el COVID-19 en el territorio provincial, el titular de la cartera educativa hizo notar que “haciendo un cruce entre la cantidad de docentes que tiene el sistema, más de 17 mil, y la cantidad de quienes no tienen registrada la vacunación, son apenas alrededor de 300. Es decir, un número insignificante”.

“Esto demuestra a las claras el compromiso de nuestros docentes con la salud propia y con la salud pública”, subrayó el funcionario.

Y avanzó remarcando que “en segundas dosis, los números son altísimos: estamos encima del 95%, 96% en los distintos niveles”, mientras que “en terceras dosis estamos prácticamente en 65%”, es decir que “más de dos de cada tres docentes tienen ya aplicado el tercer componente”.

“Son números contundentes que nos alientan a pensar que la vacunación es un hecho asumido por nuestra población y que son muy pocos los casos los que tendremos que ver de qué forma, compatibilizando el derecho a la salud y la vida con el derecho a la educación y al trabajo”, señaló.

Pase sanitario

“Se habló mucho del pase sanitario en estos días, sobre si lo vamos a exigir o no, cuando en realidad no es una medida para educación, sino general que tiene que cumplirse y aplicarse”, manifestó el ministro Basterra.

Explicó que “la forma en que nosotros vamos a aplicar el por qué se tiene que estar vacunado para poder garantizar la salud lo estamos trabajando para que aquellos que por voluntad propia, como es el caso de algún docente que por cuestiones religiosas o algún motivo, no se inmunizaron van a seguir trabajando, ya que va a tener que garantizar que no está contagiado al momento de ingresar a un aula”.

“Eso lo estamos verificando, para ver de qué forma ese docente o ese alumno no es factor de contagio de la actividad áulica”, planteó.

No obstante, dejó en claro que “no vamos a tener medidas que impidan que los alumnos accedan al derecho a la educación en todo el territorio provincial; al contrario, ese ha sido el objetivo central del gobernador Gildo Insfrán, que no quede un solo joven fuera del sistema”.

“Por eso nos ha propuesto la universalización de la educación y el desarrollo de capacidades como dos ejes centrales de nuestra educación en Formosa y por eso hemos tenido la política más abarcativa en infraestructura de todo el país”, concluyó.

