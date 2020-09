Científicos hallaron un anticuerpo que “neutraliza” el coronavirus

Compartir

Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh hallaron una molécula biológica más pequeña que “neutraliza completa y específicamente” el virus SARS-CoV-2, que causa la covid-19. Este componente de anticuerpo, que es 10 veces más pequeño que un anticuerpo de tamaño completo, se ha utilizado para elaborar un fármaco, conocido como Ab8, para su potencial uso terapeútico y preventivo contra el coronavirus.

El estudio, publicado este lunes en la revista Cell, asegura que Ab8 es muy eficaz para prevenir y tratar la infección por coronavirus en ratones y hámsteres. Su pequeño tamaño no sólo aumenta su potencial de difusión en los tejidos para neutralizar mejor el virus, sino que también permite administrar el fármaco por vías alternativas, incluida la inhalación. Es importante destacar que no se une a las células humanas, una buena señal de que no tendrá efectos secundarios negativos en las personas.

Ab8 fue evaluado junto con científicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (UNC) y la Rama Médica de la Universidad de Texas (UTMB) en Galveston, así como de la Universidad Británica de Columbia y la Universidad de Saskatchewan. “Ab8 no sólo tiene potencial como terapia para el covid-19, sino que también podría usarse para evitar que las personas contraigan infecciones por coronavirus”, explicó uno de los científicos del estudio, John Mellors, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de Pitt y UPMC.

“Los anticuerpos de mayor tamaño han actuado contra otras enfermedades infecciosas y han sido bien tolerados, lo que nos da la esperanza de que podría ser un tratamiento eficaz para los pacientes con covid-19 y para la protección de aquellos que nunca han tenido la infección y no son inmunes”, añadió el investigador principal, Xianglei Liu.

El pequeño componente de anticuerpo es el dominio de cadena pesada variable (VH) de una inmunoglobulina, que es un tipo de anticuerpo que se encuentra en la sangre. Se encontró al “pescar” en un grupo de más de 100.000 millones de candidatos utilizando la proteína de pico del SARS-CoV-2 como cebo. El Ab8 se crea cuando el dominio VH se fusiona con parte de la región de la cola de la inmunoglobulina, agregando las funciones inmunes de un anticuerpo de tamaño completo sin masa.

Los ensayos clínicos están probando plasma que contiene anticuerpos de personas que ya tenían covid-19, como tratamiento para quienes luchan contra la infección, pero no hay suficiente plasma para quienes podrían necesitarlo y no se ha demostrado que funcione.

Es por eso que Dimiter Dimitrov, director del Centro Pitt de Terapia de Anticuerpos y su equipo se propusieron aislar el gen de uno o más anticuerpos que bloquean el virus SARS-CoV-2, lo que permitiría la producción en masa.

probaron el Ab8 usando el virus SARS-CoV-2 vivo. A concentraciones muy bajas, Ab8 bloqueó completamente la entrada del virus en las células. Con esos resultados en la mano, un equipo de la UNC probó Ab8 en diferentes concentraciones en ratones usando una versión modificada del SARS-CoV-2. Incluso con la dosis más baja, Ab8 disminuyó 10 veces la cantidad de virus infeccioso en esos ratones.