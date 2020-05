Cientos de empresas iniciaron sus actividades productivas tras 50 días de restricción

Compartir

Linkedin Print

Un importante número de empresas de distintos puntos del país comenzaron a reanudar sus actividades y otras prevén hacerlo en los próximos días, como parte de la nueva etapa de «reapertura progresiva» iniciada con la aplicación de protocolos sanitarios adecuados a cada sector, en el marco del aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Los rubros que vuelven a la actividad, hasta el momento, son los vinculados al sector automotriz y de autopartes; electrónica y electrodomésticos; textil, calzado e indumentaria, productos de tabaco, metalurgia, gráfica, madera y mueble, juguetes, laboratorios farmacéuticos, química y petroquímica, fabricación de motocicletas, bicicletas y neumáticos.

Los protocolos incluyen el traslado del personal sin uso del transporte público (en vehículos provistos por la compañía, autos propios o movilidad individual), control de síntomas de Covid-19, estrictas medidas de distanciamiento social, provisión de material preventivo (barbijos, alcohol en gel, etc) y plan de acción ante la aparición de casos sospechosos.

En la ciudad de Santa Fe, unos 4.000 operarios quedaron habilitados hoy para trabajar en obras de construcción privadas, luego de un acuerdo al que arribaron el Gobierno provincial, la administración comunal y los sectores empresario y gremial, en el marco de la fase cuatro del aislamiento social.

El intendente Emilio Jatón informó que se dispuso que las obras estarán habilitadas para trabajar en el horario de 9 a 17.

En Mar del Plata, más de 250 obras privadas que estuvieron detenidas durante casi 50 días se reactivaron en el partido bonaerense de General Pueyrredón tras la habilitación del Gobierno nacional, indicó a Télam César Trujillo, secretario General de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de Mar del Plata.

Por su parte, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de Mar del Plata confirmó la aprobación del 72% de las obras privadas que presentaron las declaraciones juradas para reanudar la actividad, que exigen cumplir un estricto protocolo sanitario por el coronavirus Covid-19.

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, explicó que en la nueva etapa de cuarentena que comienza hoy se reabrirán los comercios de la ciudad de 9 a 17 de lunes a viernes y aclaró que «queda pendiente el rubro zapatería e indumentaria porque necesitan un protocolo especial».

«En el comercio hay cuestiones generales que ya se vienen aplicando en los locales que ya estaban abiertos y tienen que ver con la cantidad de empleados, distanciamiento y uso de barbijos, entre otros», sostuvo el intendente. El gobierno de Neuquén, por su parte, estableció un protocolo de prevención y seguridad para las actividades y servicios relacionados con la industria petrolera y gasífera, entre ellas las operaciones no convencionales de la formación de Vaca Muerta, ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Las medidas están destinadas a la operación de yacimientos; mantenimiento correctivo; mantenimiento preventivo en los casos que sea estrictamente necesario para seguir operando con seguridad; pulling; pruebas de seguridad para pozos; operaciones para abandono de pozos; montaje y desmontaje de aparato individual de bombero, puentes de producción; operación y mantenimiento; y transporte de crudo y agua de producción en camiones.

En La Plata, el intendente Julio Garro, informó que la gobernación bonaerense autorizó la reapertura de 12 fábricas en la ciudad «con estrictos protocolos sanitarios» y aclaró que «los comercios deben permanecer cerrados por ahora».

El municipio diseñó «un plan piloto elevado a la gobernación para empezar a habilitar de manera progresiva la apertura de comercios e industrias”, dijo Garro, por el cual elevó a la provincia un listado para reabrir unas 20 empresas e industrias, así como otros rubros y sectores comerciales.

En la provincia de Tierra del Fuego quedó habilitado el comercio minorista en los municipios de Río Grande y Tolhuin, y además se permitió el ejercicio de numerosas actividades profesionales como contadores, abogados, escribanos, arquitectos e ingenieros, distintas especialidades médicas y peluquerías, explicó el gobernador Gustavo Melella.

Las autoridades señalaron que la reapertura de los comercios se realiza bajo “rigurosas acciones sanitarias”, y no en la ciudad de Ushuaia, donde se concentra la gran mayoría de casos positivos de Covid-19 (125 de un total de 135) y las ventas continúan bajo la modalidad de delivery sin atención al público dentro de los negocios.