Cientos de jóvenes formoseños se presentaron a convocatoria para ser soldados voluntarios

Compartir

Linkedin Print

Una larga fila de jóvenes formoseños se registró ayer por la mañana en las afueras del Regimiento de Infantería Monte 29 para presentarse en el primer día de inscripciones con el fin de formar parte del Ejército Argentino como soldado voluntario y cumplir funciones en la provincia de Buenos Aires.

Debido al protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus, los postulantes aguardaron manteniendo la distancia social establecida y con el barbijo obligatorio.

Como muchos ya habían leído la convocatoria a través de las redes sociales, acudieron con todos los requisitos solicitados y fueron directamente para el examen físico.

Quienes aprueben todas las instancias estarían viajando ya en el mes de septiembre hacia Buenos Aires.

Cabe señalar que la inscripción que empezó ayer se realiza por terminación de DNI; lunes y martes terminaciones pares, miércoles y jueves terminaciones impares y los viernes para postulantes del interior formoseño.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con algunos jóvenes del lugar quienes relataron las razones por las que quieren formar parte de la fuerza nacional.

“A las 8 vine a hacer la fila y ya había mucha gente. Me enteré de la inscripción por el Instagram y quise venir a probar para tener algo, creo que es seguro y por eso quiero formar parte de la fuerza, yo tengo trabajo, pero creo que esto tiene más seguridad (económica). Ya me habían llamado el martes y me dieron los requisitos así que ahora vine al examen médico”, señaló una joven.

“Vine a buscar los requisitos, la verdad es que hay muchísima gente, vine bien temprano y no me esperaba que haya tanta gente. Quiero entrar a la fuerza para tener algo seguro, yo estoy trabajando, pero esto es más seguro, no importa que sea en otra provincia”, dijo un joven de 18 años.

“Tengo trabajo desde hace dos años, pero estoy en negro y creo que con esto voy a estar mejor, cumplo con todos los requisitos y ya los traje para anotarme directamente. Ojalá nos vaya bien y quedemos todos. A pesar del frio desde temprano ya estábamos acá haciéndonos el aguante, la mayoría vemos esto como una salida”, expresó otra joven de 20 años.