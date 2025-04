Cierra el blanqueo de capitales: la decisión clave de Caputo y la vía paralela de ingresos

En dos semanas finaliza la «Etapa 3» del Régimen de Regularización de Activos y el ministro de Economía, Luis Caputo, ya habría tomado una decisión clave sobre si lo prorroga o no. Los últimos ingresos, la vía paralela y quienes les conviene.

El próximo miércoles 7 de mayo, inclusive finaliza la última etapa del blanqueo de capitales que estuvo vigente desde el pasado 8 febrero, tras las dos prórrogas que concedió el ministro en la primera etapa que modificaron el calendario a los fines de sumar adhesiones.

Lo que abre la interrogante de si el ministro volverá a repetir este accionar en la última etapa dado que por la Ley 27.743 cuenta con la facultad de hacerlo. «El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar las fechas mencionadas hasta el 31 de julio de 2025, inclusive», establecieron en el artículo 23.

Ante la consulta de El Cronista a fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron -erróneamente- que la decisión corre por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que depende del director ejecutivo, Juan Pazo.

Ya que el fisco nacional no es el encargado de decidir la política tributaria sino de reglamentarla. Misma confusión que cometieron cuando determinaron la causa de despido de la ex administradora federal, Florencia Misrahi.

Pese a ello, el vínculo y diálogo entre las autoridades del Ministerio de Economía y la ARCA es fluido y fuentes internas del fisco nacional aseguraron a este medio que no existe -hasta este momento- la decisión de prorrogar la última etapa.

Aunque podría ser una estrategia del Gobierno, como sucedió en la «Etapa 1», afirmar que no se prorrogará a los fines de sumar adhesiones y evitar que los contribuyentes especulen con una extensión de la fecha de esta última etapa.

Con el fin de la «Etapa 3» Caputo también se juega últimos los ingresos a las arcas del estado. Ya que quienes exterioricen por un monto superior a u$s 100 mil deberá pagar el 75% del impuesto especial de regularización antes del 7 de mayo y luego el 25% restante hasta el 6 junio de 2025, inclusive.

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez aseguró que se pueden presentar tres escenarios en esta última etapa. «No necesariamente el que blanquee en la «Etapa 3″ va a tener que pagar», sostuvo dado que puede aplicar el Mínimo No Imponible (MNI) de u$s 100 mil.

Los ingresos a las arcas del estado se generarán cuando el contribuyente exteriorice y supere el MNI, pero también por una vía paralela: el Régimen Especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP).

«Si el contribuyente no blanqueo hasta ahora y lo hace por bienes en esta tercera etapa va a generarle un ingreso al estado por el REIBP», afirmó Domínguez. Y agregó: «Si había ingresado al régimen especial de pago del impuesto y blanquea, ahora lo va a tener que hacer por eso también».

A quién le conviene

Si bien se trata de la «etapa más cara» con una alícuota del 15% cuando se supera la franquicia (versus 10% y 5% de la primera y segunda), para el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti aún hay contribuyentes a quienes les conviene ingresar.

«A quien lo están fiscalizando o tiene información de que la ARCA está solicitando información a su banco en Estados Unidos les conviene ingresar al blanqueo a pesar de la alícuota del 15% porque le va a salir más barato que un eventual ajuste fiscal», afirmó.