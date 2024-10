Cierran temporalmente el jardín de infantes del Senado

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, decretó el cierre temporal del jardín de infantes de la Cámara alta, inaugurado en 2015, por irregularidades edilicias. La resolución en cuestión suspende todo tipo de actividad y además otorga a los 72 padres de los menores que concurren a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre.

Según informó la oficina de comunicación de Villarruel, la medida “fue tomada a partir de este viernes (NdR: en referencia al de la semana pasada) mediante el decreto Nº 43/24″ y “se sostiene en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento y acompañado por las actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En el texto se destaca que “el ‘Jardín Del Bosque’ no cumple con la normativa correspondiente a la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras, UERESGP”. Entre las irregularidades mencionadas aparecen problemas con “el plano de instalaciones contra posibles incendios (porque no declara los usos y ocupaciones real de todo el edificio y las instalaciones contra incendio solo abarca planta baja y 1er piso)”.

Por otra parte, no se “cumple con el Plan de autoprotección (no incluye a todo el edificio en un simulacro de evacuación ni a la totalidad de los ocupantes)”; y el “edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos (también funciona un centro de capacitación de APL, Asociación del Personal Legislativo)”. En cuanto al último punto, se trata nada menos que del principal gremio del Congreso, que comanda desde hace largos años el kirchnerista Norberto Di Próspero, quien aparece en la lista para comandar el Partido Justicialista (PJ) que armó Cristina Kirchner.

La resolución de Villarruel encomienda a la Dirección General de Administración la elaboración de un plan de acción para la subsanación de las observaciones edilicias informadas, respecto del inmueble afectado a la Guardería y Jardín Materno Infantil.

A fines de julio de 2015, el ex vicepresidente kirchnerista -luego condenado- Amado Boudou inauguró el jardín junto a quien era ministro de Educación en ese momento, Alberto Sileoni, y los entonces senadores Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria) y Alfredo Martínez (Unión Cívica Radical).

Durante el acto, Boudou aseveró: “La Presidenta Cristina lleva adelante la tarea de reparar un pasado horrible, construir el presente y sembrar el futuro para todos. Hoy estamos terminando esta etapa de gobierno con la sensación de que tenemos un presente juntos y también un futuro”.

Por su parte, Sileoni manifestó que “en Argentina se puede entrar a los tres años a un jardín público e irse unos 25 años después con un título de la universidad pública bajo el brazo”. Nueve años después, el jardín se cierra de manera temporal por irregularidades edilicias. Tras Boudou (2011-2015) y, antes de Villarruel, la titularidad del Senado estuvo en manos de la macrista Gabriela Michetti (2015-2019) y de la propia Cristina Kirchner (2019-2023).

A fines de diciembre pasado, Infobae contó que el “Jardín del Bosque” fue creado en el Senado por una resolución del año 1996 y, un año más tarde, se dispuso el descuento de un porcentaje del sueldo a los agentes que inscribieran a sus hijos en el establecimiento educativo. El año pasado, tres días antes de dejar su cargo como vicepresidenta, Cristina Kirchner eliminó dicha retención.

Según consta en el Decreto Presidencial 03/23, en las consideraciones se señaló que la retención aplicada “en concepto de cuota de gastos menores de carácter operativo” choca con “el cuidado y educación de los niños y niñas”, que “no puede ir en desmedro ni del derecho al trabajo, ni del salario de las y los agentes de este Honorable Senado”.

No obstante, hasta ese momento y durante casi tres décadas -de la que formaron parte los gobiernos kirchneristas- se retuvo un porcentaje del sueldo a los empleados que hicieran uso del establecimiento en cuestión. Al menos, hasta la resolución del 7 de diciembre pasado, que derogó dicho mecanismo.