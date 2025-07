Cierre de alianza en PBA: LLA y el PRO definen detalles jurídicos y ya discuten las candidaturas para las listas

Violetas y amarillos aceleraron la frecuencia de reuniones para concertar un frente durante las 48 horas previas al cierre de alianzas para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires. Hubo una ayer entre los titulares bonaerenses de La Libertad Avanza y PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, junto a los apoderados y eventuales candidatos de ambas fuerzas: Alejandro Carrancio y Diego Santilli. El armador de Karina Milei brindará mañana una conferencia de prensa conjunta a las 13.30, en el hotel Libertador, y podría sumarse su par amarillo.

Los mileistas invitaron a Ritondo, que negocia a contarreloj internamente y en un clima de tensión con los intendentes propios más reacios a un pacto. De hecho, mañana por la mañana el presidente de la Cámara de Diputados definirá si se suma o no al acto en el hotel donde Milei instaló sus búnkers en las elecciones nacionales de 2023 y de CABA este año.

Un dirigente de PRO ilustró la seguidilla de charlas presenciales con LLA -ayer, hoy y probablemente también mañana- como un “ataque de reunionitis”, de ambos lados.

El pacto para crear una coalición está prácticamente cerrado -sólo queda pulir detalles técnicos menores. Pero está abierto qué harán Soledad Martínez y Pablo Petrecca En estos encuentros ya empezaron a discutirse los nombres, especialmente para las cabezas de las nóminas, la cantidad de sitiales para cada fuerza; y las proporciones de lugares para cada partido.

La alianza se presentará mañana ante la Justicia Electoral de PBA, por vía electrónica. Está acordado que firmen dos apoderados de La Libertad Avanza (Alejandro Carrancio y Juan Esteban Osuna) y uno del PRO (Luciano Alvariño). El tema de los representantes legales, aparentemente menor, preocupaba a las autoridades nacionales vinculadas a Macri, donde temen constantemente que Karina Milei los traicione. Finalmente, los libertarios decidieron contentarlos otorgándoles una firma.

Otro detalle es que, además de los partidos de Milei y Macri, se sumará el Partido Demócrata -que encabezaba Victoria Villarruel, hasta que fue desplazada. Y, en calidad de “adherentes”, decenas de partidos vecinales.

Una incorporación de la UCR en alguna de sus ramas -se estaba dialogando inicialmente con Maximiliano Abad- está prácticamente descartada. “Los radicales nos llamaron mil veces para sumarse, pero tenían muchos pruritos y poco para ofrecer. Están desde 2001 escondidos detrás de nombres de fantasía, y ahora querían lo mismo, pero no íbamos a dar el brazo a torcer: vamos a ser Frente La Libertad Avanza”, dijeron. Y le reconocieron a PRO haber aceptado correr con ese sello, y el color violeta.

Los armadores ya empezaron a discutir nombres y lugares en las listas. Es decir, a surfear el eje del verdadero conflicto. Ayer hubo una reunión con ese fin en las oficinas de Pareja en el microcentro con Ritondo, Santilli y los apoderados, Carrancio y Alvariño, y si bien la discusión se llevó a cabo en buenos términos, la conclusión quedó “trabada”, según describieron en La Libertad Avanza. Así que decidieron hacer una especie de cuarto intermedio y continuar, en el mismo lugar, esta misma tarde.

Todavía no hay novedades establecidas -y hay tiempo hasta el 19 de julio-. Pero hay cierto acuerdo de que no se establecerá una proporción de lugares generalizada, sino “personalizada”, según el distrito. Y en la práctica ya se están siguiendo al menos dos lineamientos, a grandes rasgos.

El primero es que los intendentes tendrán prioridad sobre las listas de sus respectivos municipios. El segundo, que quien tenga la cabeza de la lista deberá sacrificarse en cantidad de lugares, y viceversa. Estas no son reglas fijas, aclaran de ambos lados, sino pautas generales que “aparecen” en las charlas a priori. Al final, tiene la última palabra Karina Milei.

Ya se debaten nombres para las cabezas de la Primera Sección, que se dirimen entre el intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, uno de los amarillos que se pasó directamente a La Libertad Avanza; y Diego Santilli, el diputado nacional que disputó internamente para competir por la gobernación el año pasado y quiere volver a intentarlo en 2027. Los libertarios se inclinaban por el segundo, pero entienden que “el Colo” estaba reticente a pelear un escaso puesto para la Legislatura.

Menos aún si debe competir con un cuadro considerado de segunda monta como el jefe municipal de Malvinas Argentinas, Leo Nardini. “Si iban (Sergio) Massa o Malena (Galmarini) quizá lo pensaba dos veces, pero no va a jugar para ganarle a un cuatro de copas”, deslizaron en el campamento violeta.

Los libertarios están convencidos de que ganarán en al menos seis de las ocho secciones electorales. Dan prácticamente por perdida la Tercera; y temen por la Octava, es decir, por La Plata, en caso de que Julio Garro (PRO) juegue por fuera. De la misma forma en que se proyectan acreedores de la mayor parte de los distritos, también admiten que les será difícil ganar la elección en cantidad de votos. “La clave va a ser que la lectura del día siguiente sea que el mapa se pintó de violeta, y no quién sacó mayor porcentaje en el total”, dijeron en la tribu de Karina Milei.

El titular de la lista del Frente LLA para la poderosa Tercera Sección no está definido, pero cerca de Pareja aseguran que ninguno de los nombres que circularon cuando Cristina Kirchner aún estaba en carrera están bajo consideración.