Cierre de exportaciones de carne: “Esta es una vieja receta que no da resultados”, aseveró Consolani

Roberto Consolani, vocal de la mesa ejecutiva de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en diálogo con el Grupo de Medios TVO lamentó la decisión del gobierno nacional de cerrar por 30 días las exportaciones de carne vacuna, medida que aseguró, no traerá los beneficios que pretenden.

“Esta es una vieja receta que lamentablemente se vuelve a repetir en un momento donde cuesta entender, el presidente hace muy poco estuvo visitando países europeos a quienes nosotros le vendemos carne y hoy el país va a quedar muy mal porque un cierre de exportaciones significa no cumplir con los compromisos asumidos y todos los contratos que tienen que ver con los países a los que le vende la Argentina, el impacto es negativo, esto ya se ha aprobado, hemos hablado mucho sobre el problema de que en el país no es que la carne está cara, si hablamos de costo para lo que es Sudamérica nuestro país debe tener la carne más barata inclusive comparándonos con Chile, con Uruguay, Paraguay, el problema no es que la carne está cara sino que la gente tiene muy poca plata en el bolsillo y eso no alcanza para cumplir y satisfacer sus necesidades, es un problema que la inflación socava y eso impacta negativamente, no tiene nada que ver la carne, tampoco se va a lograr ningún tipo de beneficio llegando el cierre de las exportaciones, eso lo sabemos y al contrario, va a generar un achique de stock, el productor va a reducir va a reducir cada vez más y tiene el efecto contrario, fue probado y hemos perdido 50 mil puestos de trabajo, 12 millones de cabezas, lo repetimos un montón de veces, no entendemos cómo gente preparada del sector agropecuario que hoy nos gobiernan vuelvan a incidir sobre una misma receta que no dio resultado, no se entiende, estamos muy disgustados, no es el mejor momento, la gente está sufriendo, está el tema sanitario, la falta de vacunas, el tema del combustible que sube, creo que todo esto es un conflicto que se suma a lo que el país tiene y que lo único que va a lograr es un gran disgusto para la población y al sector agropecuario no nos gusta tener que salir con una medida de fuerza en un momento tan difícil”, lamentó Consolani.

Aseveró que el sector que se verá afectado, “es el que está portando los dólares genuinos al país a través de lo que es cereales con un precio importantísimo de todo a nivel mundial y con la entrada de dólares frescos al país, sin embargo la respuesta a esa participación importante dentro de lo que es la arca del estado nacional tenemos como respuesta esta actitud de volver a cerrar las exportaciones, vamos a retroceder nuevamente un montón de años para atrás, a perder credibilidad en los mercados internacionales, quedamos mal como proveedores, los clientes van a buscar nuevos proveedores como ha pasado y han salido mercados nuevos de países que antes no existían como proveedores producto de que la Argentina viene haciendo este tipo de trabajos con una falta de seriedad enorme, esto no lo entiendo y ninguno de los que de alguna manera estamos frente al campo, ni el sector agropecuario ni los productores entendemos cómo puede ser que recibamos como gratificación al esfuerzo que está haciendo ese trabajador rural y todo lo que se aporta en función a lo que viene como producto valor agregado al sector agropecuario, hoy tenemos el cierre de exportaciones que para nada va a significar una respuesta en la baja del precio de la carne, quizás transitoriamente pero no debemos olvidarnos de que cuando empiece a faltar el stock, la carne va a volver a subir inmediatamente porque ya lo hemos probado, acá el problema no es la carne sino que la plata no alcanza, hay que generar muchas más fuentes de trabajo, seguir aportando y con estas medidas se genera todo lo contrario, cada vez va a haber menos plata en los bolsillos de los argentinos y la carne no tiene la culpa de esto, la carne argentina es la más barata de Sudamérica y ni hablar si la comparamos con Europa, no va a servir para nada”.

Como rechazo a la medida, aseveró que el sector prepara un paro por siete días. “A partir de las 00 horas del jueves hasta las 00 del viernes 28 de mayo va a haber un cierre de comercialización de carne vacuna exclusivamente, este es el puntapié inicial, sabemos que va a ser duro, el gobierno seguramente con todo esto va a lograr instalar un nuevo conflicto y va a tratar de cubrir todos los problemas que tiene el país que son problemas sanitarios y demás, que tienen que ver con tantas cosas que no ha resuelto y esto va a ser una pantalla muy importante que va a distraer a la gente y va a poner en el centro del foco a nivel mediático y periodístico un nuevo conflicto totalmente innecesario, el sector agropecuario tiene mucho que perder en esta instancia, no nos gusta para nada hacer una medida de fuerza, entiendo que la gente por ahí no lo va a comprender, eso es lo grave de esta circunstancia, las bases, el productor está con mucha bronca y las entidades del campo tenemos la responsabilidad de salir a hacer la defensa de todo lo que significan medidas que pueden estar en contra del sector agropecuario”.

“Va a haber un cierre de comercialización total, no va a haber remates ferias, la Cámara Federal de Consignatario se adhiere, esto es importante, los frigoríficos entienden que esta es una medida muy justa y que también se van a sumar, esto lo hablamos porque hemos tenido reuniones con ellos y se van a adherir, por una semana no se va a comercializar carne vacuna, ya comenzaron a suspender los remates ferias que estaban programados para esta fecha y más adelante en el país, entiendo que va a ser una medida fuerte que vamos a ir viendo en el transcurso de la semana a ver si existe un grado de razonabilidad, sensibilidad de parte del gobierno y nos sentamos a conversar nuevamente, si hay una propuesta contundente, sólida, de marcha atrás, indudablemente estaríamos en condiciones de proceder a levantar el paro de comercialización”, finalizó Consolani.

