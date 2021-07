Cifuentes avanzó a la segunda ronda y Alto queda eliminado en el TDM

Compartir

Linkedin Print

El bonaerense Cifuentes, de 23 años y ubicado en el puesto 75 del ranking mundial de la World Table Tennis (WTT), superó al oriundo de Vanuatu, Yoshua Shing (252) por 4 a 0 en el partido jugado en el Gymnasium Metropolitan de la capital nipona.

El argentino Horacio Cifuentes avanzó a la segunda ronda en el individual masculino de tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de Tokio, mientras que su compatriota Gastón Alto perdió y quedó eliminado.

El bonaerense Cifuentes, de 23 años y ubicado en el puesto 75 del ranking mundial de la World Table Tennis (WTT), superó al oriundo de Vanuatu, Yoshua Shing (252) por 4 a 0 en el partido jugado en el Gymnasium Metropolitan de la capital nipona.

El jugador nacido en Berisso asumirá su próximo compromiso ante el oriundo de China Taipei, Chih Yuan Chuang, decimonoveno preclasificado.

“Estoy contento por haber ganado mi partido aunque se que todavía falta mucho y tendré que sacar a relucir mi mejor versión para jugar ante Chuang, que es uno de los rivales más difíciles” comentó Cifuentes luego de su victoria, en declaraciones efectuadas a TyC Sports.

En tanto, el mendocino Alto, de 36 años y situado en el puesto 98 del ranking mundial, cayó más tarde en su partido ante el español Alvaro Robles (63) por 4 a 1.

“Estoy triste por la derrota. Creo que tuve pocas oportunidades y no pude aprovecharlas, en el tercer set me costó, me puse fastidioso y el ganó justamente el partido”, analizó el mendocino en diálogo con TyC Sports, al tiempo que adelantó que ni bien regrese al país comenzará a prepararse con la ilusión renovada para los Juegos de París 2024.

El tenis de mesa argentino se presentó en Tokio con dos representantes de los cuales solo uno sigue en competencia, algo que había sucedido anteriormente en Beijing 2008.

En aquella ocasión participaron en el cuadro individual masculino el nacionalizado Liu Song (terminó decimoséptimo) y el sanjuanino Pablo Tabachnik, quien además compitió en dobles junto al mendocino Oscar González.

Compartir

Linkedin Print