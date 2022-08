Cincinnati: Schwartzman fue eliminado en sets corridos por Tsitsipas

Compartir

Linkedin Print

El peque cayó por 6-3 y 6-3 en los octavos de final del certamen que se disputa en Ohio y que es parte de la gira preparatoria para el US Open.

Schwartzman, que ocupa el puesto número 16 en el ranking mundial de la ATP y que durante el torneo celebró su cumpleaños número 30, no pudo ante la solvencia del griego, séptimo jugador del escalafón. El duelo duró una hora y 38 minutos.

Con esta caída del Peque, que se había instalado en los octavos de final con victorias sobre el eslovaco Alex Molcan (39) y el ruso Aslan Karatsev (38), ya no hay tenistas argentinos en el torneo. Tanto Francisco Cerúndolo como Sebastián Báez ya habían quedado eliminados al caer en sus respectivos encuentros de primera ronda.

Tsitsipas enfrentará en cuartos a un tenista estadounidense: John Isner (50) o Sebastián Korda (52). En tanto que el máximo favorito al título, el ruso Daniil Medvedev (1), pasó hoy a cuartos de final tras ganarle por 7-5 y 7-5 al canadiense Denis Shapovalov (21) y su próximo rival será el estadounidense Taylor Fritz (13).

El torneo se quedó anoche sin una de las grandes atracciones, el español Rafael Nadal (3), quien reapareció tras su anterior actuación en Wimbledon y perdió en la segunda ronda con el croata Borna Coric (152) por 7-6 (11-9), 4-6 y 6-3.

Compartir

Linkedin Print