Cinthia Fernández contó el particular secreto que le esconde a sus hijas: “Lo que las madres callamos”

Cinthia Fernández se desvive por sus hijas Bella, Charis y Francesca. Gran parte de su día, la modelo se dedica a pasar el tiempo con ellas y a cumplirles todos sus caprichos. Pero, al momento de estar a solas, la bailarina realiza actividades hogareñas, aunque a veces necesita mantenerlas en secreto ante las pequeñas.

Fiel a sus más de 6 millones de seguidores, la panelista volvió a compartir un breve vistazo de su vida privada. En esta ocasión se trató de su rutina de limpieza en el cuarto de las tres nenas, quienes a veces dejan desordenados sus juguetes y ella se ve ante la necesidad de tomar una decisión: tirar o guardar las piezas que quedan en el piso. “¿Secreto entre nosotras?”, escribió al principio de su publicación, la cual fue acompañada de un video.

“Lo que callamos las madres”, comenzaba el clip que subió Cinthia mientras barría el piso del cuarto. “¿Lo regreso a la caja de juguetes o lo tiro y cerramos el caso?”, les consultó a sus seguidores, quienes le dejaron más de 20 mil ‘me gusta’ y luego compartieron sus reacciones en el sector de comentarios.

“Suelen presentarse esos debates internos”, “Si se puede barrer, se puede tirar”, “Según el día, a veces los tiro y otros días me agarra la culpa”, “Yo no puedo, tengo que tener todos los juguetes completos”, “Cuántas partes habrán desaparecido y yo: ‘No, no, hija, no la vi’”, fueron algunas de las tantas reacciones ante la desopilante confesión de la mediática.

Además de cuidar el entorno de sus retoños, Cinthia se ocupó de prepararlas ante el anuncio de su flamante pareja, Roberto Castillo. El hombre, quien la acompañó durante la batalla legal contra el padre de las nenas, Matías Defederico, por la cuota alimentaria, reconoció sus sentimientos y formalizó el vínculo con la bailarina. En ese marco, la mujer les contó a sus fanáticos cómo es el vínculo entre ambas partes.

Una vez más utilizó la plataforma de Meta y a través de una “caja de preguntas y respuestas” se refirió a la relación que sus tres hijas tienen con el abogado penalista. “¡Sí! Ya lo conocen. Nos acompañó en cuatro años de lucha. Ese punto fue fácil porque es una persona que ya conocían y tenían vista”, indicó la reciente integrante del equipo de LAM (América).

En esa misma línea, Fernández detalló: “Él ama a los chicos y siempre fue muy amoroso con ellas porque su trabajo fue defenderlas también durante mucho tiempo”. Así que Cinthia dejó en claro que su novio y las pequeñas se conocen desde hace tiempo, por lo que la transición de ser su representante a la pareja de su mamá no fue dificultosa.

El orgullo de

Cinthia por sus hijas

Desde temprana edad, las mellizas supieron demostrar una gran pasión por el deporte. Con el mismo talento que su papá, las preadolescentes dejaron todo en el campo de juego. Y en el marco de un nuevo torneo, las mayores llegaron a la instancia final con su equipo y le dieron la victoria

“Este equipazo ganó 3 a 0 la final. Son increíbles princesas”, indicó la bailarina luego de la definición del último partido. “Qué talentosas hijas tengo”, sumó junto a una imagen donde se la ve sonriente junto a sus tres hijas, entre ellas la menor Francesca, quien acudió para alentarlas en un evento de suma importancia para ellas.

A la par de Cinthia estuvo su expareja, Defederico, quien alentó a las futbolistas durante el desempeño del equipo Pink Soccer. “Qué alegría hijas poder compartir esta pasión que tantos años fue la mía, ahora es la de ustedes”, expresó, sumido en una gran emoción, el exdeportista en sus redes.