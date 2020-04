Cinthia Fernández lo logró y la novia de Martín Baclini no irá al «Bailando 2020»

Compartir

Al tiempo que ShowMatch aguarda definiciones en lo que se refiere a su fecha de estreno pero también canal (¿El Trece o El Nueve?) y hasta modalidad del Bailando 2020 (con coreografías que prevean el distanciamiento social), la producción de Marcelo Tinelli sigue confirmando en estos días los eventuales participantes. Y también, las bajas. Una de ellas, confirmada en estas horas, es una sorpresa a medias: Agustina Agazzani, ubicada en el medio de la tormenta mediática entre Martín Baclini y Cinthia Fernández, anunció públicamente que no será de la partida.

La modelo cordobesa había aceptado la propuesta de LaFlia para bailar junto a su novio -Baclini, por supuesto-. Esta circunstancia había generado la ofuscación de Cinthia, quien ya había puesto el grito en el cielo no solo por la participación de su ex en el Bailando, sino también por el paseo de Agazzani en la lancha del empresario (larga historia: la panelista había conseguido un canje por la cochera náutica, y entendió que las imágenes de Agazzani en la embarcación eran una falta de respeto).

Así las cosas, y aun cuando ya había arrancado con los ensayos, Agustina terminó declinado: no irá al reality de baile que en 2017 la tuvo entre sus filas como partenaire de con Gastón Soffritti, por entonces su pareja. Ahora bien, ¿por qué? Los rumores -según información de la periodista Mariana Brey- daban cuenta de una especie de extorsión: Cinthia estaría dispuesta a revelar aspectos de su pasado -se desconocen cuáles- que Agazzani no querría que se conocieran.

“Soy consciente de la oportunidad laboral que esto significa -escribió la modelo en su Instagram, al acercar los motivos de su decisión-, pero no me gusta el conflicto, nunca fue mi forma ni lo será, y viendo que a pesar de mi respeto y ubicación con lo que refiere al tema de mi actual pareja, se me ataca hasta con calumnias, prefiero hacerme a un lado”.

Luego de resaltar que dejó su Córdoba natal para “cumplir el sueño” de radicarse en Buenos Aires al ser elegida “como bailarina del staff” de ShowMatch, continuó: “Para mí era un trabajo (lo cual es una bendición en este momento) y una gran oportunidad para seguir creciendo, pero no me hace feliz el contexto en el que entro, mucho menos donde mi contrapunto es una mujer, a la cual, por defenderme, no me gustaría faltarle el respeto. No sería el mensaje que me gustaría dar en éstos tiempos, de mujer a mujer. Y a su vez callar y hacer oídos sordos a cada barbaridad que he escuchado decir de mi persona, tampoco es sano”.

Por si hiciera falta a esa altura, Agustina terminó confirmando las versiones sobre la presunta extorsión de Cinthia: “No tengo ningún pasado oscuro, ni mucho menos oculto. Estoy orgullosa de la mujer que soy. Cuando se dan con una piba laburadora y limpia en su historial, rompe mucho las pelotas y no queda más que inventar para tener algo que decir”. Y antes de agradecerle a Tinelli, Fede Hoppe, Pablo el Chato Prada y el propio Baclini, por supuesto, concluyó: “Espero sepan entender que acá no se trata de miedo a nada ni nadie, se trata de amor propio”.