Cinthia Fernández mandó al frente a un vecino por no usar barbijo

Hace unas semanas Cinthia Fernández escrachó a un vecino que tenía el agua de la pileta sucia en una zona en alerta por Dengue. Días más tarde se peleó con una vecina a quien acusó de haberle robado un paquete que era de ella. Dicen que la tercera es la vencida y una vez más, la ex panelista de Los ángeles de la mañana volvió a mandar al frente a un vecino del barrio privado en el que vive.

Esta vez, la bailarina grabó con su teléfono desde el auto, a un joven de mediana edad, señalándolo por no usar tapabocas. “Qué hace el vecino sin barbijo caminando cuando está prohibido”, dijo la flamante participante del Bailando y siguió: “La argentinadad al palo… un pendejo, Dios. Ahh…».

Todo el video lo grabó desde el auto, sin que él se diera cuenta que su imagen estaba siendo tomada. Según lo que muestra, ella tampoco bajó la ventanilla para marcarle el error que acusa.

Tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, donde vive Fernández, el uso de tapabocas o barbijo es obligatorio desde mediados de abril. Sin embargo, la implementación de dicha protección tiene sus excepciones y no siempre que uno esté fuera de su casa tiene que llevarla.

“El tapaboca nariz (como se lo llama en territorio bonaerense) deberá ser utilizado por las personas que permanezcan o circulen en transporte público de pasajeros, transporte privado con dos o más personas y en espacios cerrados de acceso público de la Provincia”, reza el decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof, muy similar al que rige en CABA.

“Le pusimos cubre nariz-boca, porque hay que tapar toda la vía aérea. Cuando hablamos con la gente de Nación y Ciudad, la idea era diferenciar esto del nombre barbijo, que tiene que quedar para uso exclusivo del personal sanitario o la gente expuesta, como los miembros de las fuerzas de seguridad», había indicado Daniel Gollán, ministro de Salud del distrito en radio La Red.

Desde que comenzó el año que Cinthia tiene peleas con colegas, vecinos y hasta con familiares. A sus constantes idas y vueltas con su ex Martín Baclini y con Matías Defederico papá de sus hijas Charis, Bella y Francesca, se le sumaron otros conflictos.

Primero perdió una billetera en el supermercado en la que tenía ahorros y una vecina la encontró y se la devolvió. Con su ex, el empresario rosarino, lejos de enfriarse por el paso del tiempo, las cosas se complicaron cada vez más y lo trató de “machirulo” y compartió audios privados de él. Además acusó a su papá, a quien no ve desde hace años, de haberse quedado con plata de ella de una herencia familiar.

“Mi mamá me devuelve mi dinero y gracias a eso cubrí un montón de deudas. Mi papá me dijo en la cara: ‘No te lo voy a devolver’. ¿Por qué? ‘Vas a tener que esperar, te la voy a devolver cuando yo quiera’. Un mes después se compró un departamento. Esa es la actitud que me jodió. Yo no lo perdono. No lo quiero ver ni en figuritas. Para mí no existe”, dijo en ese momento Cinthia.

En un día de furia, también mandó al frente a otro vecino: “El hdp prófugo, la pileta podrida una vez más y la zona declarada en alerta de dengue. Tengo los huevos al plato de este f…”. Sin novedades sobre él, no pasaron ni cuatro días que Cinthia volvió a cruzarse con alguien de su barrio. Esta vez con una mujer que habría tomado por error un paquete que debía ir para su casa. “Vergüenza: mi vecina ladrona. Que se conozca la cara de estas dos delincuentes sin vergüenza. Qué triste es el ser humano. Por favor miren este video”, escribió la panelista de Los ángeles de la mañana en su cuenta oficial de Instagram.