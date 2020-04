Cinthia Fernández se prepara para el nuevo Bailando: «No sé cómo voy a hacer con los ensayos virtuales con las tres pibas»

Compartir

La bailarina bromeó sobre los preparativos de las coreografías para el regreso a la pista de ShowMatch.

Entre las muchísimas cuestiones que alteró la pandemia de coronavirus también se cuenta la lógica adaptación del Bailando 2020. En principio, el clásico de Marcelo Tinelli volvería tentativamente a la pantalla de eltrece el próximo lunes 27 de abril con una suerte de ShowMatch unplugged.

En este marco, Cinthia Fernández y Dalma Maradona, figuras confirmadas para el certamen de danza, compartieron sus miedos y dudas sobre los ensayos. En una nota con Los Ángeles de la mañana, la actriz blanqueó su incertidumbre: “No sé en qué estamos porque con todo esto medio que se frenó todo y no se sabe qué va a pasar. Yo no firmé el contrato por esta situación especial. Veníamos hablando y dejamos de hablar… No se sabe cómo van a hacer”.

Entonces, Cinthia le avisó a Dalma: “¿Te dijeron lo de los ensayos virtuales? Porque va a ser un tema. Yo no sé cómo voy a hacer. ¡Voy a tener que encerrarme bajo llave con las tres pibas!”. Entre risas, la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe chicaneó a la madre de Bella, Charis y Francesca Defederico: “¡Vos por lo menos bailás, mi amor! No sé qué es lo que voy a hacer yo mirando un teléfono”.

Según trascendió, la versión 2020 de ShowMatch en medio del coronavirus extremará los cuidados por lo que se realizaría en dos estudios simultáneaos: en uno se haría el Bailando, y en el otro una suerte de VideoMatch renovado, con Fredy Villarreal y Pablo Granados, entre otros. Para respetar la distancia social, las parejas harían bailes en espejo sin contacto físico y a una distancia prudencial. Por una cuestión lógica, la tribuna se eliminará hasta que el Gobierno levante el decreto que impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio.