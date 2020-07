Circuito 5: pese a controles policiales, se siguen registrando ingresos de alberdeños a Formosa

Compartir

Pese a los permanentes controles que realiza la Policía de Formosa en la zona norte y sobre todo en puntos “claves” por donde ingresan personas de manera ilegal esta práctica no ha cesado y en los últimos días se conocieron varios casos, donde personas provenientes de Alberdi fueron demoradas y sometidas al protocolo sanitario por coronavirus en Formosa.

El Grupo de Medios TVO se acercó ayer hasta avenida Maradona y Toma de Agua donde notó la presencia de efectivos apostados en el control fijo; también pudo saber que hay cuatro dispositivos policiales y que el lugar es recorrido permanentemente por personal de la Montada. En la zona norte se hace particular hincapié en la zona de El Mangal y la Toma de Agua.

En los últimos días se conocieron varios casos que burlaron los controles; por ejemplo, ayer a la mañana, efectivos de la Comisaría Quinta, tomaron conocimiento acerca del ingreso de una persona al territorio formoseño por paso clandestino, sin realizar trámites sanitarios legales correspondientes, por ello se abocaron a investigar y al dar con el ciudadano en cuestión lo demoraron.

Como la vivienda donde se encontraba es propiedad del padre y allí habitan en total seis personas, se activó el protocolo sanitario para sus traslados hasta la UPAC y se labró acta para expediente correspondiente.

Asimismo, el jueves cerca de las 15 horas, personal policial que realizaba patrullaje de prevención por los barrios Las Orquídeas, Stella Maris y Toma de Agua se percató de la presencia de dos mujeres provenientes de Paraguay, por ende, se informó de la situación y acudieron al lugar dos ambulancias para realizar el traslado de las mismas hasta la UPAC donde se llevaron a cabo los estudios conforme protocolo sanitario.

De la misma forma, el miércoles a la mañana se activó el protocolo sanitario en el barrio 7 de Mayo, ya que efectivos de la Subcomisaría República Argentina fueron alertados por vecinos de dicho conglomerado que una mujer embarazada con domicilio en la ciudad de Alberdi pasó a nuestra ciudad por “El Mangal”. Ante esto, los policías con las medidas sanitarias de protección, se constituyeron hasta el lugar donde fueron recibidos por dicha mujer y otra más a quienes se les consultó por la constancia de ingreso a este país, y respondieron que habían entrado el 24 de febrero.

Tras realizar varias preguntas a ambas, el personal uniformado se percató que había ciertas contradicciones, situación por la cual fue informada al Jefe de dependencia y al de la Delegación Unidad Regional 1, para posteriormente dar aviso al SIPEC, activándose inmediatamente el protocolo de aislamiento, tomándose las precauciones sanitarias pertinentes. Ante esto se inició una causa judicial en relación al Art. 205 del C.P.A.

Por último, es importante decir que para evitar que las personas crucen hacia nuestra ciudad por pasos no habilitados, más aún en el contexto de emergencia sanitaria, la fuerza policial provincial viene montando fuertes operativos en diversos puntos; también hay recorridas en patrullas, motocicletas y a caballo; además la Prefectura Naval Argentina se ocupa de controlar las aguas de río Paraguay, pero nada de esto impide que de igual manera algunos “hagan el intento” aunque muchos de ellos sin éxito ya que son aprehendidos en suelo formoseño.