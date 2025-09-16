Circuito 5: recuperaron una moto y otros objetos

Efectivos de la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, atraparon a un sujeto y recuperaron varios bienes, entre ellos una Zanella ZB.

El primer procedimiento se concretó tras la denuncia por la sustracción de reflectores y cables.

Según las averiguaciones, entrevistas con vecinos y los datos aportados por la damnificada, los policías establecieron la identidad del presunto autor, que fue detenido.

Luego se estableció que el hombre registra pedido de captura vigente por otra causa judicial por “Hurto”.

El segundo caso se produjo cuando los investigadores realizaban averiguaciones por la sustracción de una Zanella ZB en el barrio Nueva Formosa.

Durante recorridas preventivas observaron a un individuo a bordo de una moto con similares característica a la hurtada, en la Ruta Provincial N° 2, en inmediaciones al barrio 20 de Julio, quien al advertir la presencia de los policías la abandonó y se dio a la fuga.

Al verificarse el número de motor y chasis del rodado, se estableció que se trataba del sustraído.

En ambas intervenciones, los integrantes de la Delegación Policía Científica documentaron el procedimiento.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.