Circuito Cinco: detectaron acoplado con un importante cargamento de soja en granos

La Policía secuestró un acoplado con 3.500 kilos de soja en grano, hallado en el acceso al sector conocido como “El Mangal”, de esta ciudad.

La situación fue informada a la Dirección General de Rentas, cuyo personal labró el acta de Infracción al Código Fiscal Ley N° 1.589 y decomisó de la mercadería.

El martes alrededor de las 20:00 horas, personal de la Brigada de la Delegación de la Unidad Regional Uno de manera conjunta con integrantes de la Comisaria Quinta, ambos con asiento en el Distrito Cinco, realizaban un operativo de prevención de ilícitos por diferentes zonas del Distrito Cinco, cuando al llegar al acceso de la zona conocida como “El Mangal”, observaron un acoplado que contenía bolsas de soja en grano, situación que llamó la atención de los uniformados.

En forma rápida los efectivos identificaron al propietario del acoplado, tratándose de un hombre de 37 años, quien no justificó la propiedad, y cuya mercadería habría ingresado al país sin el aval aduanero, por lo que todo fue trasladado hasta la Comisaría Seccional Quinta.

En la unidad operativa, con la participación de testigos, se realizaron las actuaciones, documentándose el procedimiento con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica Distrito Cinco, contabilizando la cantidad de 70 bolsas de 50 kilos cada uno, sumando un total de 3.500 kilos de soja en grano.

El procedimiento se puso a conocimiento de la directora de la Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR), quien dispuso que, tras las actuaciones preliminares, se ponga a disposición de esa Dirección el acoplado con el cargamento.

Luego acudió al lugar personal de la DGR y labró el acta de comprobación por Infracción al Artículo 42 ° Inc. a), c), d) y e) del Código Fiscal – Ley N° 1.589.

Luego se trasladó el acoplado y cargamento hasta el depósito de Rentas, ubicado sobre la avenida Gendarmería Nacional, donde los funcionarios decomisaron las bolsas de sojas.

