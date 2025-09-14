Circuito Cinco: la Policía investiga un confuso episodio que terminó con un adolescente herido

Efectivos de la fuerza provincial investigan las circunstancias que terminaron con un adolescente gravemente herido, mientras participaba de una fiesta privada en una casa quinta del barrio República Argentina de esta ciudad; que fue clausurada por personal de Bromatología Municipal por no estar habilitada, donde además había gran concurrencia de jóvenes y consumo de bebidas alcohólicas.

Este sábado los integrantes de la Subcomisaría República Argentina fueron alertados a través de la línea de emergencias gratuitas ECO – 911 del ingreso de un menor de edad en el Hospital Distrital Ocho con una herida de arma blanca.

Policías en el lugar

De inmediato, los policías se dirigieron al lugar, se entrevistaron con la madre del joven y comentó que le avisaron que su hijo estaba en una fiesta privada en la manzana 199 del mencionado barrio y que en un determinado momento mantuvo un inconveniente con un grupo de sujetos que pretendía ingresar al evento y resultó lesionado.

La víctima fue asistida por personal médico y luego trasladada hasta el Hospital Central por presentar una herida punzocortante que le perforó el pulmón derecho.

Colaboraciones

Después los uniformados, con la colaboración de la Delegación Unidad Regional Uno- Distrito Cinco, acudieron hasta la casa quinta, donde se constató la presencia de menores y el consumo de bebidas alcohólicas, por lo que se solicitó la presencia de inspectores de Bromatología Municipal, quienes labraron un acta de clausura por no contar con la habilitación municipal y se despejó al grupo de jóvenes.

También demoraron a un adolescente, secuestraron un machete, una motocicleta y bebidas, a los fines contravencionales.

En cuanto al caso del lesionado, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, con conocimiento del Juzgado de Menores, mientras continúa la investigación para individualizar y detener a los autores.