Circuito Mundial de Seven: Argentina quedó tercera

Después del noveno puesto en Londres, el equipo argentino perdió la cima y se jugará todo en la última etapa en Los Ángeles.

Los Pumas 7’s cerraron la anteúltima etapa del circuito mundial de seven con una imagen positiva. Si bien el sábado habían sufrido dos derrotas (vs. Sudáfrica y vs. Irlanda) y no habían podido acceder a la Copa de Oro, el equipo nacional se recuperó el domingo con tres victorias consecutivas (a Canada 28-7, a Escocia 26-17 y a los Estados Unidos 31-5) y logró finalizar en el noveno puesto.

De todos modos, los dirigidos por Santiago Gómez Cora perdieron la cima del campeonato y actualmente se encuentran en la tercera posición, dado que fueron desplazados por Sudáfrica y por Australia, último campeón en Londres. Argentina tiene 118 puntos, mientras que los Springboks acumulan 124 y los Wallabies 122.

En consecuencia, ¿qué debería pasar para que Argentina se consagre como el mejor de la tabla general? Teniendo en cuenta que solo queda una etapa, que será el próximo 27 y 28 de agosto en Los Ángeles, el conjunto nacional no depende de sí mismo.

Es que los puntajes son los siguientes: el título da 22 unidades, 19 se queda el segundo y 17 el tercero. En definitiva, por más que Los Pumas se consagren campeones deberán empezar a ver cómo les va a sus dos rivales más cercanos en la clasificación. El problema fue que, por primera vez en toda la temporada, no pasó la fase de grupos, situación que le permitió sumar únicamente ocho puntos.

Lo más claro es que, si Argentina gana el título, además termina líder del ranking si Sudáfrica es cuarto o peor y Australia es tercero o peor. Los Pumas campeones sumarían 140 unidades; si los sudafricanos salen terceros y los australianos son segundos, ambos ya pasarían a la Selección, con 141 puntos cada uno.

Hasta el momento, Argentina se colgó tres medallas de bronce (Dubai I, Dubai II y Sevilla), una de plata (Malaga) y una de oro (Vancouver). Además, salió dos veces en la quinta posición (Singapur y Toulouse) y el reciente noveno lugar en la capital británica.

¿Cómo fue el balance de los

otros dos rivales por el título?

Sudáfrica ganó cuatro etapas (las primeras cuatro), pero luego nunca volvió a subirse al podio. En tanto, el rendimiento de Australia fue más parejo: un oro, dos plata y dos bronce, además de un cuarto, un quinto y un octavo.

