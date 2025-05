Circuito Sudamericano de Vóley Playa: tercer puesto para Churin/Ghigliazza y Amieva/Bueno

Este fin de semana se disputó la Etapa 6 del Circuito Sudamericano de Vóley Playa en Asunción, Paraguay. La dupla femenina Churin/Ghigliazza y, la dupla masculina, Amieva/Bueno, consiguieron el tercer puesto y se subieron al podio.

Además de las dos duplas recientemente mencionadas, tambien participaron Najul/Abdala, por la rama femenina, y Gauto/Moreno, en la masculina.

En los cuartos de final femeninos, se enfrentaron las dos duplas argentinas, donde Churin/Ghigliazza le ganaron a Najul/Abdala, accediendo a la semifinal. En esa instancia, cayeron en un ajustado 1-2 (19-21, 21-16, 13-15) ante las locales Fio/Denisse. Sin embargo, las argentinas se recuperaron con fuerza: vencieron a las ecuatorianas Ariana/Karely por 2-0 en el partido por el tercer puesto, y además de subirse al podio, lograron la clasificación al Mundial de Vóley Playa en Australia.

En la rama masculina, Gauto/Moreno, se despidió en Ronda de 12 tras caer frente a los brasileros Vinicius/Heitor, quienes más tarde se consagrarían campeones del torneo.

Por su parte, Amieva/Bueno, avanzaron a la semifinal tras salir victoriosos frente a los uruguayos Hannibal/Llambias. Luego, cayeron frente a la dupla chilena Grimalt M./Grimalt E. Más tarde, en el partido por el tercer puesto, lograron un triunfo frente a Droguett/Quintero, también de Chile, y se subieron al podio.

CIRCUITO SUDAMERICANO

DE VÓLEY

PLAYA – ETAPA 6, ASUNCIÓN

RAMA FEMENINA

Fase de grupos

Churin/Ghigliazza vs Sofia/Ediger (PAR) 2-0 (22-20, 21-11)

Churin/Ghigliazza vs Galindo/Isa (BOL) 2-0 (21-9, 21-19)

Sara/Rodríguez (VEN) vs Najul/Abdala 0-2 (13-21, 13-21)

Michelle/Poletti (PAR) vs Najul/Abdala 2-0 (21-17, 21-18)

Ronda de 12

Najul/Abdala vs Paula Vllejos/Santander (CHI) 2—0 (21-16, 21-14)

Cuartos de final

Churin/Ghigliazza vs Najul/Abdala 2-1 (21-16, 10-21, 15-6)

Semifinal

Churin/Ghigliazza vs Fio/Denisse (PAR) 1-2 (19-21, 21-16, 13-15)

Tercer puesto

Ariana/Karelys (ECU) vs Churin/Ghigliazza 0-2 (13-21, 16-21)

RAMA MASCULINA

Fase de grupos

Guiliano/Gonzalo (PAR) vs Gauto/Moreno 2-0 (21-10, 21-14)

Gauto/Moreno vs Camilo/Juan (PAR) 2-0 (22-20, 21-13)

Amieva/Bueno vs Camilo/Juan (PAR) 2-0 (21-14, 21-15)

Guiliano/Gonzalo (PAR) vs Amieva/Bueno 1-2 (21-19, 7-21, 10-15)

Ronda de 12

Vinicius/Heitor (BRA) vs Gauto/Moreno 2-0 (21-17, 21-15)

Cuartos de final

Hannibal/Llambias (URU) vs Amieva/Bueno 0-2 (28-30, 13-21)

Semifinal

Grimalt M./Grimalt E. (CHI) vs Amieva/Bueno 2-0 (21-19, 26-24)

Tercer puesto

Amieva/Bueno vs Droguett/Quintero (CHI) 2-0 (21-15, 21-14)