Circulaban alcoholizados y fueron demorados

Efectivos de la Comisaría Villa General Güemes secuestraron dos motocicletas de 110 cilindradas y demoraron a cuatro jóvenes de entre 18 y 19 años por circular en estado de ebriedad por el Camping Municipal.

El domingo último por la mañana, los policías recorrían la zona para garantizar seguridad y en ese marco detectaron que cuatro individuos tenían bebidas alcohólicas en su poder y los conductores de las motos carecían de carnet de conducir y las documentaciones de los vehículos.

Los sujetos fueron demorados en resguardo de su integridad física y la de otras personas, además del secuestro de sus rodados y latas de cerveza, todo trasladado hasta la sede policial.

También se realizaron las pruebas de alcohotest a los infractores y todos dieron positivo, razón por la cual se los notificó de su situación procesal y continuaron en libertad, a disposición de la Justicia, mientras que las motocicletas fueron secuestradas.

Luego se inició una causa contravencional, con intervención del Juzgado de Paz de Villa General Güemes.