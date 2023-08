Cirio le hizo una pícara pregunta Cascón y la respuesta del chef la dejó sin palabras

A principios de junio, Jesica Cirio confirmó su separación de Martín Insaurralde a través de un video que publicó en sus redes sociales. La conductora de La Peña de Morfi y el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires estuvieron juntos durante 10 años y son padres de Chloe, de 5. “No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”, dijo la conductora en ese momento en sus historias de red social en la que tiene 3 millones y medio de seguidores.

Este domingo, en La Peña de Morfi (Telefe) Jesica fue sorprendida en vivo por uno de sus compañeros cuando en medio de una preparación que se trataba de una Flor de hamburguesa con pétalos de panceta, Rodrigo Cascón fue consultado por la propia Cirio sobre como agasajaba a las chicas con los rituales de su oficio. Entonces, el joven no se quedó atrás y sorprendió a la anfitriona del programa con una pregunta que ella no se esperaba.

Mientras el chef manipulaba los ingredientes de su plato, Eugenia Quibel, la locutora del programa, comentó: “Imaginate que te invitan a comer y te preparan algo así”. “No, me vuelvo loca”, dijo Jesica Cirio sin dudarlo y agregó: “Es el mejor chef del mundo si te hace esto”. A medida que se iba mostrando cómo quedaba lo preparado en vivo, la conductora no pudo contenerse y volvió a expresar: “No, me vuelvo loca”. De inmediato, le consultó a Cascón : “¿Sos de agasajar a las chicas que invitás a cenar cocinándoles, haciéndoles un ritual así?”.

“Sí, sí, uno siempre… a ver, si uno sabe cocinar lo aprovecha”, respondió el cocinero. “Es como tu plus, tu carta de presentación”, agregó Cirio. “Es que ya me conocen como cocinero”, siguió él. “Pero una cosa es que te conozcan por la tele y otra que vos la sorprendas directo en tu primera cita con una cita romántica”, volvió a insistir la modelo y puso en aprietos al joven.

Ni lerdo, ni perezoso, Rodrigo Cascón fue pícaro con una pregunta que incomodó a su compañera: “¿Qué te gustaría que te cocine a vos en una cena romántica, por ejemplo?”. Mientras Cirio era sorprendida por esa consulta y en el piso se escucharon algunos gritos de entusiasmo, la locutora del ciclo, atenta a lo que sucedía, manifestó: “Ay, ay, ay ¿qué pasó?”. “¡Se la jugó!”.

“No que te cocine yo, que te cocinen”, intentó clarar el chef, a la vez que Quibel, en off, le preguntaba a la anfitriona: “¿Te apuró o me parece?”. En el mismo momento, en el estudio comenzaba a sonar música romántica. “Me conformo”, solo dijo Cirio luego de su risa. “¿Con qué? No me dijo nada. Se puso nerviosa porque no me dijo nada. ‘Me conformo’, me dijo”, respondió el cocinero, que agregó: “No se esperaba la pregunta esa”.

