Ciudad del Cabo: Las Yaguaretés vencieron a Polonia por 29-12 y van por el quinto puesto

Las Yaguaretés comenzaron el segunda día de competencia, donde juegan por el quinto puesto en la segunda fase del Sevens Challenger Series. Con una buena actuación, superaron a Polonia 29-12 y deberán dirimir con Tailandia el último encuentro de la jornada.

El primer día de competencia fue con una victoria y una derrota. Tras un arranque con un contundente triunfo por 34-7 ante Hong Kong China, le siguió una ajustada caída por 26-22 frente a República Checa.

ARGENTINA 29–12 POLONIA

Fue superior a lo largo de todo el partido y el triunfo no se podía escapar. Le costó en el primer tiempo pese a tener el dominio y la posesión para irse al descanso con un escueto 10-5 por las dos anotaciones de Cristal Escalante. Las europeas defendieron como pudieron y en la primera corrida que lograron quebrar se fueron al ingoal para mantener la esperanza. En el complemento María Taladrid ganó el duelo en la punta y le dio respiro a las argentinas. La supremacía no cedió y Virginia Brígido y Josefina Padellaro ampliaron la diferencia que finalizó con una conquista polaca para que decorar el resultado con las 2 conversiones de Sofía González.

Argentina salió a la cancha con con María Taladrid, Paula Pedrozo (c), Azul Medina, Virginia Brígido, Sogía González y Cristal Escalante y Josefina Padellaro. Desde el banco ingresaron Dolores Berti, Andrea Moreno, Candela delgado, Talía Rodich y Malena Díaz

ARGENTINA 22-26

REPÚBLICA CHECA (Viernes)

En un partido frenético, a las argentinas se les escapó la alegría en los minutos finales. Con un desempeño que fue de menor a mayor, las desatenciones e ineficacia para sellar ataques le posibilitaron a su rival encontrar espacios y dañarlo. De esta manera, para Las Yaguaretés, Sofía González marcó un hat-trick y Paula Pedrozo completó los puntos albicelestes.

Argentina salió a la cancha con:7- Andrea Moreno,18-Josefina Padellaro, 3-María Taladrid, 9-Virginia Brigido, 4-Paula Pedrozo (C), Sofía González, 13- Talía Rodich

Suplentes: 2- Dolores Berti, 6-Azul Medina, 8-Candela Delgado, 12- Cristal Escalante, 14-Malena Díaz

ARGENTINA 34-7 HONG

KONG CHINA (Viernes)

El plantel comandado por Nicolás García salió a al cancha enfocado y concentrado en llevar a cabo de la mejor manera el plan de juego ante un rival impreciso y que le propició los espacios y condiciones para que las argentinas desplieguen su juego. Con dos mitades, igual de sólidas en cuanto al aspecto defensivo y volumen de juego, Las Yaguaretés no sufrieron grandes percances y pudieron festejar frente a las asiáticas. Así con los tries de Azul Medina, Sofía González, Cristal Escalante x2 , Josefina Padellaro y Candela Delgado sellaron una implacable victoria.

Argentina salió a la cancha con: 6- Azul Medina,18-Josefina Padellaro, 3-María Taladrid, 9-Virginia Brigido, 4-Paula Pedrozo (C), Sofía González, 12- Cristal Escalante

Suplentes: 2- Dolores Berti, 7-Andrea Moreno, 8-Candela Delgado, 13- Talía Rodich, 14-Malena Díaz