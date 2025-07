Clamor de Justicia por Gisela: una comunidad unida en marcha

La ciudad de Formosa se moviliza esta mañana en un contundente pedido de justicia por Gisela, víctima de femicidio. Familiares, amigos y miembros de la comunidad se congregaron en la Avenida 25 de Mayo y Rivadavia para dar inicio a una marcha que busca honrar su memoria y exigir una respuesta clara y firme por parte de la justicia.



En el marco de esta movilización, el programa radial «Exprés En Radio» de FM VLU 88.5, del Grupo de Medios TVO, dialogó con Hilario Mendoza, padre de Gisela, quien compartió sus impresiones desde el lugar de concentración.





La Voz de un Padre que Pide Justicia



Hilario Mendoza, visiblemente conmovido pero firme en su propósito, conversó con «Exprés En Radio». Al ser consultado sobre el inicio de la marcha, Mendoza explicó que estaban a la espera de «20 minutitos» para que su hermano dirigiera la movilización. La columna se desplazó hasta los Tribunales de la ciudad, un símbolo claro del destino de su reclamo.



«Estamos con todas sus compañeritas, compañeros y muchas personas, vecinos, que se están manifestando debido a que no queda impunidad en la causa», afirmó

Hilario, destacando la amplia participación y el compromiso de la comunidad. La marcha, que inicialmente estaba prevista para el día anterior pero fue suspendida por las inclemencias del tiempo, se concretó hoy con una notable afluencia de gente.



Conformidad con la Actuación Inicial, pero un Clamor General de Justicia



Respecto al accionar de las autoridades, Hilario Mendoza expresó conformidad con el apoyo recibido hasta el momento. «De momento la actualidad tanto presente acá, o sea, que nos están apoyando, van a cortar el tráfico, en la marcha y muy bien todo se produjo en este momento», señaló, refiriéndose a la colaboración de la policía y la justicia en el desarrollo de la movilización.



Si bien no se identificaron puntos específicos de reclamo sobre la actuación inicial, el pedido de justicia es un clamor generalizado que trasciende cualquier instancia particular. Es un llamado a la acción para que el caso de Gisela no quede impune y para que se siente un precedente en la lucha contra la violencia de género.



Visibilizar para Prevenir



La magnitud de la conmoción que generó el femicidio de Gisela hace unas semanas se refleja en esta movilización. Más allá del dolor, la marcha busca no solo obtener justicia para la familia, sino también visibilizar la problemática de la violencia de género en general.

Es un recordatorio de la necesidad de tomar acciones concretas para prevenir futuras tragedades y proteger a quienes son vulnerables.



El proceso judicial, si bien requiere tiempo, se ve fortalecido por este tipo de expresiones públicas. La familia de Gisela, apoyada por una comunidad entera, busca que la justicia actúe con celeridad y eficacia, brindando el consuelo que tanto necesitan en este difícil momento.

La marcha de hoy fue un paso fundamental en ese camino, honrando la memoria de Gisela y reafirmando el compromiso social con la erradicación de la violencia de género.