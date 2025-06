Clara, la hija de Ricardo Darín, recordó a su tía Alejandra a 5 meses de su fallecimiento

Pasaron cinco meses desde la muerte de Alejandra Darín, y este 19 de junio —día en que hubiera cumplido 63 años— su sobrina Clara la homenajeó con una tierna y simbólica foto. La actriz y directora falleció en enero pasado, luego de una larga pero reservada lucha contra el cáncer. Su partida dejó una huella profunda en su familia, especialmente en su hermano Ricardo Darín, y ahora también se evidencia en el recuerdo de su sobrina.

En una historia de Instagram compartida este jueves, Clara Darín publicó una foto nostálgica: una imagen impresa, sostenida por su mano, en la que se la ve de niña, acompañada por Alejandra y su primo, Fausto Bengoechea, todos dentro de una pileta. La escena retrata un instante veraniego, íntimo y familiar. Clara sonríe con un gorrito rosa de baño, mientras su tía la abraza por detrás con afecto.

Sobre la historia de Instagram, Clara escribió en letras blancas: “hoy es el día de mi tía aunque la pienso todos los demás”. La elección de la imagen revela una tía presente, cercana, amorosa. En tiempos donde las redes sociales se convierten en espacios de duelo y memoria, el posteo funciona como una especie de altar digital.

Alejandra Darín murió el 15 de enero de 2025 a los 62 años. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad que presidía desde 2011, y de la cual era parte desde 1973. En el comunicado, la entidad destacó su “incansable defensa de los derechos del colectivo artístico” y su “profunda sensibilidad social”. La despedida institucional fue acompañada por un día de duelo y el cierre temporal de la sede sindical.

Más allá de su militancia gremial, Alejandra construyó una sólida carrera como actriz en teatro, cine y televisión. Participó en más de 50 ficciones televisivas —como Una voz en el teléfono, Poliladron, Son amores, La leona o Por ese palpitar— y en decenas de obras teatrales, desde Un informe sobre la banalidad del amor hasta El evangelio de Evita. En cine, trabajó en títulos como Samy y yo, Un minuto de silencio y Ni Dios, ni patrón, ni marido.

En su vida privada, Alejandra fue madre de Antonia y Fausto, ambos involucrados en el mundo artístico. Antonia participó del elenco de Argentina, 1985, compartiendo pantalla con su tío Ricardo. Fausto, en tanto, actuó en la tira Simona, donde interpretó uno de los intereses amorosos del personaje de Ángela Torres.

Su fallecimiento fue sorpresivo para el ambiente artístico. Pocos sabían de su enfermedad. Su decisión de mantenerlo en secreto fue respetada por su entorno más cercano, entre quienes se encontraban sus hijos y su hermano, que no hizo declaraciones públicas durante los días posteriores al fallecimiento.

No fue hasta varios meses más tarde, en una entrevista con El País de España, que Ricardo Darín rompió el silencio. Desde Madrid, donde se encontraba presentando la serie El Eternauta, el actor habló por primera vez del duelo. “Voy a estar toda mi vida en duelo por mi hermanita”, confesó con la voz quebrada. Para él, Alejandra fue más que una hermana: fue su testigo de vida, su compañera de crianza. “Uno puede prepararse para la muerte de sus padres, pero no para la de un hermano menor”, reflexionó.

La entrevista permitió asomarse a un costado poco habitual del actor: el de la fragilidad frente a la pérdida, la ausencia y la falta de fe como obstáculo para el consuelo espiritual. “Si yo fuera creyente, estaría tan, pero tan enojado con Dios que casi es una suerte para ellos que no lo sea”, dijo, dejando entrever el vacío que dejó la partida de Alejandra.