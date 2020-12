Claribel Medina habló de los violentos tuits del rugbier Santiago Socino

Compartir

En los últimos días comenzaron a viralIzarse viejos tuits de figuras del deporte y del espectáculo con dichos discriminatorios. A los posteos de Naty Jota, Migue Granados y el capitán de Los Pumas Pablo Matera, se le sumaron los del rugbier Santiago Socino que se refirió de manera violenta a Claribel Medina.

“Si me dan un tiro sin ningún tipo de duda va a ir a la cabeza de Claribel Medina”, decía uno de los tuits que escribió el deportista en el 2011 sobre la actriz y participante del Cantando 2020. Otros agregaban: “¿Todos odiamos a Claribel Medina? Negra de mierda”, “Le pegaría un tiro a Claribel Medina, matarla no. Un tiro. Así sufre”, “Cuando deportan a Claribel Medina por pelotuda? ¿Cuándo?”.

Bajo el título “Tenedor libre de Misoginia” y con las capturas de las agresiones, la actriz escribió un extenso texto en Instagram que luego borró: “Leo esto y aún no puedo entender este odio, esta violencia, este espanto, lamentablemente. Hoy soy la cara visible del ataque y otros, otras, ‘otres’, que no sabemos. Inaceptable. Odio. Haters. Violencia. Violencia. Amenazas. Threats. Racismo. Horror. Vergüenza. Sociedad. Duele leer estos innecesarios tweets, que si bien fueron escritos en 2011, 2012 y 2013, es para prestar atención a este tipo de ataques miserables. Lamentable. Xenofobia”.

“No puedo hacer la vista larga, no porque me duela, sino porque es sencillamente inaceptable”, dijo y siguió: “Somos una sociedad tratando de ser mejores habitantes en este mundo. Hoy es esto, mañana puede ser la muerte causada por esta locura. Esto es incitación a la violencia. Su cuenta es @santeango y sus opiniones contra paraguayos, bolivianos, negros, trabajadoras domésticas son nefastas y repudiables. Discriminación”.

Luego de que salieran a la luz los viejos tuits del rugbier, su cuenta de Twitter fue suspendida y él puso como privada su cuenta de Instagram y no se refirió a lo sucedido ni a sus dichos.

