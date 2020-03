Claribel Medina reveló que da charlas en Alcohólicos Anónimos: «Es una manera de agradecer la ayuda recibida»

Compartir

Linkedin Print

El alcoholismo es uno de las adicciones más difíciles de superar, aunque hay personas que lo consiguen con un gran esfuerzo y dedicación. En este sentido, la actriz y conductora Claribel Medina, incluida felizmente en este grupo de afortunadas, se siente tan orgullosa de su logro que lo ha contado en varias ocasiones.

Pero hay detalles inéditos sobre lo que Claribel hace a diario para reforzar su conducta, y ella así lo reveló en una entrevista con Catalina Dlugi. “Doy charlas en Alcohólicos Anónimos y voy a clínicas donde se puede conversar con médicos que ofrecen a sus estudiantes recursos para atender la llegada de una persona con problemas”, dijo.

“Lo hago hace como dos años. Es una manera de agradecer. Ellos me han ayudado a mí y el aprendizaje, la propia experiencia, hay que pasarlo para adelante”, agregó. “Lo que fundamentalmente busco es que quede la preocupación en el otro de poder atender a alguien que venga con problemas y que no lo ignore, que pueda decirle a la otra persona que tiene que pedir ayuda”, explicó la actriz en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Pero Claribel no sólo da conferencias sino que prosigue tratándose en la entidad, “siempre, diariamente”, según sus palabras. “Es un trabajo espiritual importante que uno debe hacer. Es un trabajo personal, individual, a partir de lo que cada cual necesita y lo que cada cual encuentra como su mejor manera de salir adelante”, afirmó, la conductora de Cuestión de Peso.