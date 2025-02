Clase magistral de Ernesto Romeo en el Centro Cultural Galpón «C»

El renombrado músico y compositor, Ernesto Romeo dictará en Formosa una clase magistral de Introducción a los Sintetizadores y la Música Electrónica. Fundamentos, prácticas, técnicas y tecnologías de la síntesis de audio y el arte sonoro electroacústico.

La actividad tendrá lugar este viernes 14 de febrero, entre las 13.30 y las 17.30, en el Galpón “C” del Paseo Costanero. Para mayor información e inscripciones, contactarse vía WhatsApp al celular: 370 489 0602

Durante el desarrollo del taller, se abordará la estructura general de los diferentes tipos de sintetizadores detallando sus conceptos fundamentales -basados en el origen de la música electroacústica- y dando un panorama de sus componentes y módulos clave (osciladores/generadores de ondas y de ruido, mezcladores, filtros, amplificadores, generadores de envolventes, LFOs/moduladores, generadores aleatorios, fuentes de incertidumbre, controladores secuenciales y manuales -teclados, superficies táctiles, ruedas, ribbons, joysticks- y procesadores) y de los diversos tipos de síntesis.

Analizaremos las cualidades distintivas de la música electrónica y recorreremos las características principales tanto de sintetizadores actuales como de instrumentos icónicos y las diferentes formas de creación de sonidos utilizando dispositivos de hardware -tanto clásicos como contemporáneos- analógicos, digitales, híbridos y modulares así como también sintetizadores de software y VSTs incluyendo Moog, Buchla, EMS, Nord, Arturia, etc.

Acerca de Ernesto Romeo

Compositor, tecladista y especialista en sintetizadores estudió piano, armonía, síntesis y tecnología musical. Fundó el grupo de música electrónica Klauss e integró bandas como Pez, Espíritu, Cinerama, etc. y agrupaciones de música electroacústica y tango contemporáneo.

Con sus grupos y con otros artistas como Babasónicos, Maxi Trusso, Abel Pintos, Medeski Martin & Wood, NDI, Natas, Pescadas, Estupendo, Intrépidos Navegantes, Surfistas Del Sistema, César Lerner, Leopoldo Federico, Giradioses o Néstor Marconi ha grabado más de un centenar de discos y realizó gran cantidad de conciertos en muchos de los mas prestigiosos escenarios y espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires (Teatro y CC San Martín, CC Recoleta, Gran Rex, N/D Ateneo, CC De La Cooperación, Ciudad Cultural Konex, Museo de Arte Moderno, Espacio Cultural Babilonia, Niceto, La Cigale, Centro Cultural de España en Buenos Aires, Centro Municipal de Exposiciones, Tower Records, Centro Costa Salguero, Teatro El Cubo, La Trastienda, etc.), en varias ciudades argentinas y también en Inglaterra, España, EEUU, Japón, Uruguay, Sudáfrica, Colombia y Brasil. Ganó el Premio Gardel por el disco en vivo en Tokio “La Vida y La Tempestad”. Reconocido internacionalmente como conferencista en tecnología musical, es catedrático de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, además de docente y coordinador de las Escuelas e Instituto de Tecnología ORT.

Compuso música para obras teatrales, videos, exposiciones, acciones multimedia e instalaciones en galerías y espacios de arte.

Presentación en vivo

Ernesto Romeo – junto a la poeta y bailarina formoseña Nina León- encabezará un espectáculo multiartístico que tendrá lugar este sábado 15 de febrero, a las 21, en el Teatro de la Ciudad. Se trata de “Eclosión” una experiencia sensorial y onírica, que fusiona poesía, música en vivo y danza butoh.

Cabe destacar que esta asombrosa puesta en escena tuvo su estreno el pasado 22 de noviembre en la Imprenta recuperada Chilavert, ubicada en Capital Federal, con la participación estelar del tecladista y productor musical Lito Vitale.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en El Fuelle Casa Cultural (Av. Napoleón Uriburu 300, esquina Moreno, de 20 a 00 hs) y en la Librería Capítulo (Av. 25 de Mayo 799, de 8 a 12 y de 17 a 20). También se puede comprar por transferencias al alias ECLOSIONLAOBRA, enviando nombre y apellido completo y comprobante por privado al Instagram @ninaleonpoesia