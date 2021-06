Clases: GDA se solidarizó con sus colegas de otras provincias y exigió suspender la presencialidad

Compartir

A través de un parte de prensa , Nilda Beatriz Patiño, secretaria general el Gremio de los Docentes Autoconvocados informó que junto a organizaciones docentes de distintas provincias del país, manifestaron el incondicional apoyo a los docentes de las provincias de Córdoba, Mendoza, Misiones, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la lucha que vienen llevando adelante ante la decisión de sus gobiernos de retomar las clases presenciales, aún ante la crisis sanitaria que se acentúa día a día, según sus propios informes.

“Este lunes Ademys en Ciudad Autónoma de Buenos Aires convocó a un paro de 24 horas para enfrentar el anuncio de Rodríguez Larreta, que en el peor momento de la pandemia dispone la reapertura de jardines de infantes, escuelas primarias, especiales, 1ero y 2do año de la Secundaria. Lo mismo que el gobierno de Misiones, Córdoba, Entre Ríos, y Mendoza, y por esa razón, los compañeros mendocinos del SUTE también están convocando a una acción de lucha. Mientras que sectores de la oposición en la UEPC en Córdoba convocaron a bicicleteada y caravana. En Entre Ríos hay paro de 48 horas también contra la presencialidad y en La Rioja toda la semana por salario”, explicó.

“En provincia de Buenos Aires, Kicillof tardíamente pasó a la mayoría de los distritos a fase 2, suspendiendo las clases presenciales. Sin embargo, como en otras provincias, mantiene la presencialidad en Especial y las Escuelas Abiertas, que exponen al contagio a docentes, auxiliares y comunidad educativa, con el formato de presencialidad administrada de Trotta que rechazamos”, expuso.

Patiño manifestó que “el reclamo de la suspensión de la presencialidad para no contagiarse recorre a la docencia del país, como el de conectividad y dispositivos gratuitos, además de los fondos necesarios para sostener la educación a la distancia porque somos nosotros y las familias quienes ponemos los recursos para mantener el nexo pedagógico. La suspensión de las actividades presenciales tiene que estar acompañada por medidas de fondo en relación con el sistema de salud y educativo y la suspensión de toda actividad no esencial sin suspensiones ni rebajas salariales”.

La dirigente gremial aseveró que “la vacunación universal es otra de las demandas de las organizaciones porque el gobierno nacional habla de 12 millones de vacunados, pero del millón y medio de trabajadores de la educación ni siquiera el 50% han recibido la totalidad de las dosis. Reiteramos, las vacunas están en Garín. El gobierno debe incautarlas y garantizar un plan de vacunación para todas y todos ya”.

“Reclamamos convocatorias a paritaria nacional y en cada jurisdicción donde podamos discutir aumento salarial, creación de cargos y un salario de emergencia para los miles de compañeros que no pudieron tomar cargos y están desocupados o subocupados”, solicitó.

“Para defender la salud y la vida y no seguir perdiendo más compañeros, debemos derrotar a las políticas negacionistas y patronales cuya prioridad son sus ganancias y la disputa electoral, pero debemos tener claro, que las luchas por jurisdicción no alcanza a resolver lo que demandamos porque los principales responsables de todos estos ataques a la educación pública, como las adaptaciones de la presencialidad, y principales defensores de “a las aulas como fuera” son Trotta y los ministros provinciales reunidos en el Consejo Federal con la asistencia y complicidad de CTERA, CEA, UDA, AMET y SADOP”, subrayó Patiño.

En ese sentido acotó que “estas organizaciones, no sólo son parte de las políticas de los gobiernos nacional y provincial, sino que además avalan con su silencio cómplice la persecución a quienes enfrentan estas políticas, con diversas formas como la judicialización, represión, extorsión financiera. Son ejemplos, la multa de $ 12 millones de Alicia Kirchner a la Adosac de Santa Cruz, por sostener la lucha por los salarios adeudados, los descuentos salariales en CABA, Chaco y otras provincias, la sustanciación de causas judiciales del SUTE de Mendoza, de Santa Cruz y a la secretaria general de SUTEBA Tigre, entre otros. La dirección Celeste de CTERA no ha tomado ninguna medida ni repudiado este ataque a su entidad de base en Santa Cruz, algo que ya había ocurrido con SUTEF”.

“Ante la traición permanente de las centrales y los sindicatos nacionales que discuten en las paritarias, urge unificar las fuerzas exigiendo un paro educativo nacional de CTERA y el resto de los sindicatos nacionales, en solidaridad con los docentes y comunidades que hoy están reclamando la suspensión, y también poner en pie una Jornada de Lucha Nacional, para que destinen los recursos necesarios que garanticen el derecho a la educación en la virtualidad: vacunación universal, soporte tecnológico, conectividad, aulas acondicionadas, insumos y recursos humanos para limpieza y sanitización, fondos para la remuneración justa al trabajo docente y para las necesidades de la población, como el IFE de $ 40.000. Esos fondos están si el gobierno de Fernández deja de pagar los intereses y la deuda externa, con un verdadero impuesto a las grandes fortunas permanente, y si estatiza la Cuenca del Río Paraná, entre otras medidas urgente”, expresó.

Patiño dejó en claro que, “para llegar a un reclamo expresado en las calles de todo el país, las organizaciones nos proponemos construir -en unidad de acción- un plan que represente todos los reclamos y logre expresar nacionalmente la situación educativa actual. Adhieren a este documento: ADEMYS – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ADOSAC – Santa Cruz, Gremio de los Docentes Autoconvocados – Formosa, SUTE – Mendoza, SUTEF – Tierra del Fuego. AMSAFE – Rosario. SUTEBA Seccionales Tigre, Ensenada, Gral. Madariaga, Matanza, Marcos Paz, Escobar, Bahía Blanca. Minoría Multicolor SUTEBA La Plat, Seccionales ATEN – Neuquén: Zapala y Senillosa, Minoría en Comisión Directiva de ATEN Seccionales Capital, Plottier, y Cutral Có-Plaza Huincul. Minoría de AGMER – Entre Ríos: Concepción del Uruguay”.

