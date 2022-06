Clases gratuitas de tejido en ñandutí en el Centro Cultural Municipal

Compartir

Concepción Nancy Patiño se refirió a las clases que brinda la Municipalidad en la sede del Centro Cultural Municipal, con el objeto de impartir cultura y mantener las tradiciones de nuestra región a través de la enseñanza del bordado con ñandutí (término guaraní que significa tela de araña), y dejó abierta la invitación a toda la ciudadanía sin límite de edades.

“Este taller se desarrolla de manera gratuita los días martes y jueves, en el Salón Cultural, sito en Pringles y Rivadavia, de 09 a 11 horas. Los materiales, para comenzar, los brinda en forma gratuita la Municipalidad, por ende, lo único que se requiere son ganas de aprender”

Seguidamente, remarcó que “la asistencia en todo proceso de aprendizaje es fundamental, porque las inasistencias implican la pérdida de horas de enseñanza y aprendizaje”.

Asimismo, explicó que con la creación de este espacio “se trata de preservar la transmisión de un conocimiento que viene de años atrás. Si bien tiene su origen en nuestro país hermano, la república del Paraguay, también forma parte de nuestras raíces por el vínculo cultural que nos une con esa nación. El aprendizaje puede tomarse como un hobbie o también como una salida laboral”.

Cabe destacar que Ñandutí quiere decir “tela de araña” y hay una leyenda que explica el nacimiento de este arte: esta historia cuenta que en la ciudad paraguaya de Itaguá existió un indiecito que no tenía muchos tributos como cazador o recolector. En ese contexto el cacique había anunciado que el hombre que le llevase algo diferente como presente tendría como recompensa la mano de su propia hija.

Como este joven amaba realmente a la muchacha en cuestión se subió a un árbol y comenzó a llorar. Su madre fue a su encuentro y él le explicó que no tendría posibilidades de casarse puesto que no poseía habilidades. Las lágrimas del joven quedaron retenidas en una gran tela de araña que se encontraba en el árbol, y al ver esa hermosa imagen, la madre intentó replicarla utilizando sus propios cabellos. Allí nació lo que hoy conocemos como artesanía en ñandutí, rememoró la transmisora de este arte en nuestra ciudad.

