Clases: la Subsecretaria de Educación aclaró aspectos sobre el retorno a la presencialidad

Durante un nuevo parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián”, la subsecretaria de Educación, profesora Analía Heizenreder, brindó detalles sobre el regreso a la presencialidad de las clases a partir del lunes 26 de julio.

Con el fin de despejar dudas a la comunidad sobre este retorno a las aulas, que será de manera “cuidada, organizada y segura”, aclaró que serán jornadas con horarios reducidos y no es obligatorio, ya que se pretende respetar “los tiempos familiares”.

En ese marco explicó que la organización de las jornadas acotadas se vale de las sugerencias de las autoridades sanitarias que recomiendan que “no permanezca el grupo-clase la totalidad del horario en un aula”, pero esto se revertirá progresivamente de acuerdo al comportamiento del virus.

“Los horarios de los alumnos son los que sufren este cambio, no los de los docentes, salvo previo acuerdo” manifestó en declaraciones recogidas por Agenfor.

Expuso que, con respecto al aprestamiento en nivel inicial se realizará en la primera semana grupos de cinco niños acompañados de un familiar, teniendo en cuenta que Capital y Clorinda, será la primera vez que los infantes tendrán contacto con sus maestras, no así en las demás delegaciones zonales que ya tuvieron oportunidad de asistir de manera presencial anteriormente.

Asimismo especificó que en el caso de existir un contacto estrecho entre los alumnos del mismo grado, inmediatamente el área de salud tomará intervención y ese grupo-clase dejará de asistir el tiempo que las autoridades sanitarias indiquen, remarcó.

La presencialidad

no es obligatoria

En lo que refiere a la obligatoriedad de que “los padres envíen a sus hijos a la escuela” destacó que las instituciones educativas de las distintas modalidades “no pueden obligarlos a asistir” porque “en este tiempo de regreso se pretende esperar, como lo decidan en el seno familiar, y enviarlos más adelante”.

Por eso remarcó que, más allá de que la escuela sea pública o privada tienen la misma normativa, ya que “la educación en Formosa tiene sus ejes, principios y está normada para la provincia” aseveró.

Además precisó que en las delegaciones zonales que aún no tienen actividad presencial segura, continuarán trabajando a distancia, como se sostuvo durante gran parte de la pandemia para resguardar la salud de todos, agregando que los docentes lo harán desde cada escuela recibiendo las tareas y realizando las devoluciones que correspondan, respetando los protocolos de cada institución y locales.

Y destacó que también en las zonas donde serán presenciales las clases, también se puede dar la “bimodalidad”.

En relación a los recuperados de COVID19, indicó que no es necesario contar con PCR durante los tres meses de obtenida el alta médica, luego de ese tiempo “si se podrá solicitar el test de control”, pero señaló que “los docentes que se trasladan de una localidad a otra, deben respetar los protocolos establecidos en cada una”.

Educación Superior

Con respecto a los estudiantes de los Institutos Superiores de Formación Docente, que deben realizar sus prácticas pedagógicas o residencias para convertirse en profesionales, afirmó que el ingreso a las escuelas asociadas será de “manera progresiva, porque se sumaría una persona más al grupo áulico”.

Y agregó que tanto los de educación terciaria como los de educación permanente nocturna, podrán circular sin inconvenientes, teniendo en cuenta los horarios de restricción, con una constancia de alumno regular donde constará la hora en la que se retira del establecimiento y regresa a su domicilio.

