Clases virtuales: “Jóvenes de Pie” protestaron en pedido de recursos para garantizar la educación

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana, integrantes del movimiento social “Jóvenes de Pie” se manifestaron frente al Ministerio de Educación de la provincia, en pedido de la entrega de recursos como útiles escolares, computadoras y wifi para que los alumnos puedan cumplir con las clases virtuales, teniendo en cuenta que muchos de ellos no cuentan con los elementos necesarios que garanticen su educación.

La protesta fue en el marco de una jornada nacional y contó con la participación de estudiantes de todos los niveles educativos.

En ese sentido Sandra, una de las manifestantes contó que “vinimos a reclamar medios de dispositivos tecnológicos como computadoras, wifi que pueda garantizar el estado para que los chicos puedan seguir estudiando en la virtualidad, entendemos que estamos en un contexto complicado por la pandemia, es un riesgo, venimos a manifestarnos sabiendo que es un riesgo, pero necesitamos reclamar, el estado está ausente y necesitamos que garantice esos medios para seguir estudiando, quizás no es mi realidad pero sí la de compañeros de secundario y de niños de los barrios, Libres del Sur y Barrios de Pie tienen muchos comedores en los barrios y tienen muchos chicos que no cuentan con materiales de estudio para seguir estudiando con la virtualidad, el gobierno no ha entregado los útiles escolares en muchos barrios y es una problemática, genera dificultad para seguir con las clases”.

“Esta es una movida a nivel nacional, los “Jóvenes de pie” que es la juventud de barrios de Pie y Libres del Sur se está moviendo por estos reclamos, en Formosa no se han entregado los útiles, eso es grave, entendemos que es necesaria la virtualidad, pero si no la pueden garantizar se complica, necesitamos el wifi en las computadoras y más aún los útiles, cómo seguimos estudiando si no tenemos nada”, expresó.

De la misma forma, otra joven manifestante expresó que “la única herramienta que tiene un pobre para salir de esta situación es la educación y no la estamos recibiendo, piensan que con un IFE o con una canasta vamos a poder estudiar y no es así. Queremos que los chicos vayan a las escuelas y reciban educación, este año nos dijeron que iba a haber clases y no hay, tampoco entregan los útiles a los chicos y es muy difícil que estudien”.

“Necesitamos wifi en los barrios, es un derecho que nos corresponde a todos, hay gente que no tiene para pagar esto, apenas puede comer y estos son materiales fundamentales que necesitamos para el crecimiento y la educación de los niños, protestamos para cumplir con las tareas porque cada día se nos hace muy difícil y muchos chicos quedan afuera”, denunció otra joven.

Compartir

Linkedin Print