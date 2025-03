Clasificación de la sprint en China: dominio de Hamilton y mala performance de Doohan

El hombre de Ferrari largará desde el primer lugar, mientras que los pilotos de la escudería francesa no superaron el primer corte.

Lewis Hamilton tuvo su primer gran día como piloto de Ferrari al marcar el mejor tiempo en la clasificación sprint del Gran Premio de China, con una vuelta de 1:30.849 que le permitió asegurarse la posición de privilegio para la carrera sprint del sábado (será a las 0.00 de Argentina). Aunque este resultado no le otorga la pole position para el Gran Premio del domingo —que se definirá en la clasificación principal del sábado (a las 4.00 de Argentina)—, representa un avance significativo en su adaptación al equipo italiano y una oportunidad concreta para buscar su primera victoria con su nuevo equipo.

La sesión se desarrolló en el circuito de Shanghai bajo condiciones de pista complejas, con viento cruzado y una evolución constante del asfalto. En ese contexto, Hamilton fue el único capaz de superar a Max Verstappen, quien terminó a solo 18 milésimas de segundo. El piloto de Red Bull, vigente campeón y máximo referente del formato sprint con 11 triunfos desde su implementación en 2021, partirá segundo y buscará recuperar terreno en las 19 vueltas previstas para la competencia corta del sábado a las 04:00 de España.

Hamilton, seis veces ganador en Shanghai, no escondió su satisfacción al bajarse del monoplaza: “No esperaba este resultado. Estoy muy feliz. La última carrera para nosotros fue un desastre y obviamente teníamos que revertir la situación”, declaró por radio en un mensaje de celebración que contrastó con las dudas que arrastraba tras un opaco décimo puesto en Australia.

El rendimiento del británico también trajo alivio en Ferrari, que no había mostrado un inicio de temporada sólido. Charles Leclerc, su compañero de equipo, también logró un buen resultado al ubicarse cuarto, lo que refuerza la idea de que la Scuderia podría estar en condiciones de competir en igualdad de condiciones con Red Bull y McLaren.

En la tercera posición terminó Oscar Piastri. El australiano de McLaren volvió a consolidarse como una de las figuras jóvenes más consistentes de la parrilla, metiendo a su auto en el Top 3 tras un viernes donde su compañero Lando Norris alternó aciertos con errores. Norris, líder del campeonato tras su victoria en Australia, cometió un despiste en la clasificación que lo relegó al sexto puesto, una posición que podría condicionarlo en la carrera sprint considerando lo difícil que puede resultar adelantar en Shanghai.

El circuito, caracterizado por curvas largas y zonas de frenado exigentes, también puso a prueba a los pilotos en las dos primeras rondas del formato sprint. La SQ1, disputada con neumáticos medios como establece el reglamento, se desarrolló a ritmo lento en los primeros minutos. Solo cuatro autos marcaron tiempo en los primeros cuatro minutos, y entre ellos, Verstappen fue el primero en registrar una vuelta competitiva antes de ser superado por Hamilton por apenas una décima.

La tanda inicial eliminó a Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg y Liam Lawson. Doohan (P16) y Gasly (P17) volvieron a reflejar las dificultades de Alpine, cuyo monoplaza sigue sin mostrar el ritmo necesario para pelear siquiera por los puntos. En Australia ya habían quedado en evidencia las falencias del A524, y en China la situación no cambió. El argentino Franco Colapinto, piloto reserva del conjunto francés, acompañó nuevamente a la escudería en su rol habitual de observador técnico en los boxes.

En la SQ2, también con compuestos medios, los 15 pilotos restantes buscaron un lugar en la SQ3 en una sesión afectada por las ráfagas de viento. Lando Norris fue el más rápido con 1:31.174, superando a Verstappen por más de tres décimas. Sin embargo, no todos lograron adaptarse a las condiciones. Carlos Sainz tuvo problemas de estabilidad en su Ferrari y quedó 13°, sin poder avanzar. El español sufrió con un coche nervioso y se despidió antes de tiempo, al igual que su compatriota Fernando Alonso, que finalizó 11° tras no poder mejorar en su último intento.

También quedaron fuera de la SQ3 Oliver Bearman, el brasileño Gabriel Bortoleto y el debutante francés Isack Hadjar, quien no logró completar una vuelta válida en la segunda ronda. El canadiense Lance Stroll, en tanto, sí logró ingresar entre los diez mejores, lo que contrastó con el rendimiento de Alonso.

La clasificación terminó de definirse en la SQ3 con neumáticos blandos, donde los diez pilotos más rápidos pelearon por la pole de la carrera sprint. Hamilton emergió como el más sólido, seguido por Verstappen, Piastri y Leclerc. La segunda fila la completó Sergio Pérez (P5), mientras que Norris quedó en sexto lugar tras su error en SQ1 que condicionó toda su sesión. Alex Albon, único representante de Williams en la SQ3, también sorprendió al meterse en el octavo lugar.

La grilla para la carrera sprint quedó entonces encabezada por Hamilton y Verstappen, seguidos por Piastri, Leclerc, Pérez y Norris. En la zona media, las eliminaciones tempranas de Sainz y Alonso obligan a ambos a remontar desde el inicio. En el fondo, el último puesto quedó en manos de Liam Lawson, que no logró calentar correctamente sus neumáticos y cerró la tabla.