Claudia Albertario habló de su separación de Jerónimo Valdivia y su relación con Fede Bal

Estaba feliz. Después de varios años radicada en Miami, este lunes a las 21:15 hs. Claudia Abertario volvería a la televisión argentina de la mano de The Challenge, el nuevo reality de Telefe. Y esperaba que su nombre volviera a sonar en los medios locales por su participación en el programa conducido por Marley. Sin embargo, el “Balgate” la arrastró a un escándalo y la obligó, entre otras cosas, a blanquear su separación de Jerónimo Valdivia, el padre de sus hijos, Simona y Dante.

Todo comenzó la semana pasada, cuando salió a la luz la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, su novia desde hacía tres años, en medio de numerosos rumores de infidelidad por parte del protagonista de Kinky Boots. En ese momento, se dijo que una de las famosas involucradas con el hijo de Carmen Barbieri era ni más ni menos que Albertario. Y los chats, capturados por la ex del actor, no tardaron en llegar a los medios confirmando el affaire.

Así las cosas, Claudia decidió responder con una carta que publicó en sus redes sociales. “Desde hace un par de días me vengo envuelta en un escándalo mediático, eso no me asusta, pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica, y no es el primero. Lo que me asusta es la sobre exposición que lleva a sacar conclusiones desde el juzgar. De todas maneras, no tengo nada que ocultar porque soy una mujer adulta, consciente de sus actos, de su vida y de su intimidad”, dijo. Y confirmó que con el padre de sus hijos llevaban “muchos meses” separados.

No obstante, faltaba escuchar lo que la actriz tenía para decir al respecto. Y, en diálogo con Teleshow, fue la propia Claudia la que explicó lo afectada que se veía por toda esta situación. “Quería contarles lo que me vienen preguntando muchos, respecto a las notas que escribí. Soy una persona de los medios y, cuando puedo, siempre trato de responderles porque respeto mucho su trabajo”, empezó diciendo.

Y continuó: “Compartí estas notas porque me pareció lo más correcto por respeto a mis hijos, a mi ex marido, a mi amigo y a mí, que soy una mujer adulta y dueña de sus actos. Una mujer libre que no tiene que darle explicaciones a nadie. Pero acá estoy. Me asustó un poco la sobre exposición, de sacar conclusiones que a veces llevan al juzgamiento. Pero quiero que sepan que estoy separada hace meses, no casada como se dijo. Estoy en una separación cordial, llena de amor y de entendimiento. Una familia que sigue siendo muy sólida. Pero no deja de ser una separación y es un duelo. O sea: estoy en el medio del duelo y uno se pone súper vulnerable con eso”.

Asimismo, Albertario explicó: “Quizá, eso hizo que la amistad que tengo con Fede, que lo adoro y es desde siempre, haya traspasado esa línea de amor fraternal. No es porque no haya existido algo entre dos adultos separados o separándose, sino que también en esa mismos chats había consejos de amigos de seguir peleando por ese amor si es que aún existía. Y a veces, esos mismos chats, son sacados de contexto y pueden dar a entender otra cosa. Nada más, eso es todo lo que tengo para decirles”.

Relacionado