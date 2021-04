Claudia hizo un vivo improvisado con Dalma y contó que le dieron el alta por coronavirus

Compartir

“Ya tengo el alta, así que mañana la voy a buscar a Roma”, aseguró Claudia Villafañe mientras promediaba una charla en vivo por su cuenta de Instagram con su hija, Dalma Maradona. Seis días después de conocerse la noticia de su contagio de coronavirus, la ex mujer de Diego Maradona y última ganadora de Masterchef Celebrity se entusiasmó con contar que ya estaba recuperada.

Entre saludos de la familia de Sergio Goycochea, de la hija de Guillermo Coppola y de amigos de Dalma, además de fanáticos de La Tata –como la llaman cariñosamente– Villafañe y Dalma se entretuvieron con una charla informal y desestructurada que sirvió para que la gente sepa muchas cosas de las que no suelen hablar públicamente. Y cuando los seguidores les preguntaron si extrañaban a Diego, Dalma no dudó en contestar: “Todos los días de mi vida, obvio”.

“Yo me hice el análisis de los anticuerpos y tengo un montón. Así que estoy re contenta con eso”, apuntó Dalma que también se contagió de covid-19 hace un tiempo. La actriz, que de lunes a viernes de 13 a 17 hace radio en la Metro con Un día perfecto, detalló cómo transito la enfermedad: “Me dolía todo el cuerpo. Lo tuve junto con mi marido. Con Roma ATR (a todo ritmo). Pobrecita. Los dos tirados todo el día. Ella súper bien”, explicó.

¿Cómo lo atravesó Claudia? “Perdí el olfato y gusto. Pero no tuve fiebre y saturé bien. Me duele un poco la espalda de estar en la cama”, contó la creadora de “Los ñoquis de la Tata”. Finalmente, madre e hija coincidieron en la fuerza de de contagio del virus y en la recomendación de que hay que cuidarse.

Claudia se hizo el hisopado luego de asistir el viernes 10 a Abrimos a las 12 el programa de Radio Del Plata que conducen los periodistas deportivos Alejandro Fabbri y Miguel Tití Fernandez, donde se detectó un caso de coronavirus en uno de los empleados de la emisora. Al dar positivo, la principal preocupación de la familia era el contacto con Dalma, que se realizó el hisopado y dio negativo.

En el programa de Del Plata, la empresaria participa en un segmento de cocina, donde mide sus aptitudes culinarias con las de Tití. Antes de cocinar, ambos se prestaron a un divertido ida y vuelta a modo de promoción. En las imágenes, se ve al periodista deportivo presentando a Claudia como “una amiga”, pero enseguida empiezan las chicanas, siempre en tono amistoso y referidas a las aptitudes de una y otro para la cocina. “Vos me estás subestimando, mis recetas son extraordinarias”, señaló el periodista, que en más de una ocasión paseó sus dotes culinarios por los programas de televisión. “Yo no sé si mis recetas son extraordinarias pero son muy sabrosas”, respondió la madre de Dalma y Gianinna.

La empresaria también tuvo otra aparición mediática en el sitio que la consagró campeona: Masterchef Celebrity: “Primero quiero decirles que extraño todo esto, la adrenalina diaria de venir acá a demostrar lo que uno sabe o viene a aprender también un montón, en mi caso”, comenzó diciendo la Tata ante los partiipantes de la segunda temporada, a quienes se animó a darle algunos tips para avanzar en la competencia: “Les aconsejo que no se enojen, Andrea vos que te enojás mucho, te veo. Pásenlo lindo y disfruten, que lo importante es eso, venir a disfrutar y compartir con amigos, que se van a llevar un montón”.

