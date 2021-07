Claudia Villafañe apuntó contra la serie de Diego Maradona: “Mejor ocúpense de responder las cartas documento”

Compartir

Desde que se supo que una reconocida plataforma iba a recrear la vida de Diego Maradona en una serie, parte de su familia se mostró disconforme, en especial, Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna. Antes de su muerte, el astro del fútbol había firmado un documento en el que autorizaba a contar su vida en una ficción.

“Me dirijo a usted a fin de hacer saber que bajo mi exclusiva responsabilidad autorizo a que la mini serie que usted produce y que se encuentra en desarrollo, se traten los siguientes temas que trágicamente me ha tocado vivir”, indicaba el escrito que el ex futbolista firmó el 30 de marzo de 2019 en Culiacán, México.Sin embargo, al enterarse de que dicha ficción incluía partes en las que aparecía ella, la campeona del a primera edición de Masterchef Celebrity se mostró indignada, especialmente cuando supo que en ese documento se hablaba de una situación particular en su vida que involucra a su padre, Roque Nicolás Coco Villafañe. “La primera vez que consumí cocaína lo hice con el padre de Claudia, ya fallecido, Coco Villafañe, quien me introdujo en el mundo de las drogas”, había sostenido el DT de Gimnasia en el ítem número ocho. En ese contexto, la ex mujer del Diez se comunicó el año pasado con su abogada, Elba Marcovecchio, del estudio de Fernando Burlando. “Está devastada. No para de llorar”, le aseguraron a Teleshow en ese entonces sobre la primera reacción de la empresaria.

Hoy, aún sin fecha de estreno, Villafañe volvió a referirse al tema, pero esta vez desde sus redes sociales. “Están muy ocupados ofreciéndoles plata a amigos míos del medio para promocionar la serie en la que usan mi nombre sin mi consentimiento, mejor ocúpense de responder las cartas documento que les mandé hace un año”. escribió en una story de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. Los destinatarios parecen ser los productores de la serie.

En marzo, Dalma también había opinado al respecto, luego de que un seguidor le consultara sobre el guión. “Opino que es una vergüenza que mi papá jamás haya hablado con nadie para que sacaran testimonios de él. Y que la gente contratada para contar la historia (me da asco) no tiene idea de nada de la vida real de mi papá”, señaló. en ese momento.

A mediados de abril, se habían filtrado las primeras imágenes de la serie autobiográfica que tratará la vida personal y deportiva del futbolista más famoso y controvertido del planeta. Sueño Bendito es el título de la ficción que se aguarda con mucha expectativa en todo el mundo y se espera que se estrene en el transcurso de este año, aunque aun hay litigios judiciales. En el adelanto se muestra a Nazareno Casero (quien va a interpretar a Diego durante su etapa de esplendor futbolístico) entrenando, jugando y levantando la Copa del Mundial México 86. De fondo se escuchaba “Life is Life”, el tema que ya se convirtió en un emblema del Diez en la cancha. Acompañan a Casero en el elenco, Nicolas Goldsmidt y Juan Palomino, ambos como Maradona en otras etapas de sus vida, y también Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Peter Lanzani, Mercedes Morán, Pepe Monje y Claudio Rissi, entre otros.

