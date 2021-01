Claudia Villafañe contó su charla privada con Dalma y Gianinna tras la muerte de Diego: “Me dijeron que no era justo que deje MasterChef”

Compartir

La empresaria se refirió a la sincera conversación que tuvo con sus hijas y su deseo de acompañarlas en el duelo.

El golpe por la muerte de su exmarido, Diego Maradona, empañó el año de lucimiento que tuvo Claudia Villafañe en MasterChef Celebrity. A la hora de volver al certamen, sus hijas Dalma y Gianinna fueron fundamentales en la decisión.

“A las chicas le dije que si necesitaban que dejara el programa para acompañarlas 24 horas, lo hacía. Y las dos me dijeron que no”, contó la empresaria en una nota con Flor Vigna a #MasterChefCelebrity.

“Me dijeron que no era justo, porque falta tan poco para que esto termine que no era justo dejarlo ahora”, confesó, sobre la postura que tomaron sus hijas.

Claudia contó que gracias a la competencia de cocina mucha gente la conoció de verdad e incluso llegaron a pedirle disculpas.

“Hoy, no sé cómo definiría la experiencia de MasterChef. Quizás un mes atrás le hubiera puesto ‘felicidad’. Hoy no es tanta por lo que pasó. Creo que sería ‘la unión hace la fuerza’”, se sinceró.

