Claudia Villafañe logró cautivar a Germán Martitegui con una receta de su abuela

El jurado de Masterchef Celebrity se deshizo en elogios al probar la especialidad culinaria de la empresaria.

Desde que Claudia Villafañe debutó en Masterchef Celebrity, sus compañeros estaban esperando el momento de poder degustar sus famosos ñoquis. Y, este miércoles, llegó el momento. Claro que, en el certamen culinario que conduce Santiago del Moro por Telefé, los participantes tienen que superar siempre más de una prueba. Y esto hizo que la empresaria tuviera que modificar, en algunos aspectos, su receta original.

El desafío de la jornada era que los participantes armaran un plato en base a tres ingredientes que se le asignaban al azar, girando una rueda de la fortuna, más los que pudieran recoger para acompañarlos en el mercado. Y el tiempo que tenían para elaborar el plato y presentarlo frente al jurado compuesto por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, era de sesenta minutos.

Así las cosas, Claudia se puso feliz cuando la suerte puso en sus manos papas de dos tipos y queso. Y decidió que era la hora de demostrar lo que había aprendido de su abuela Petra. Sin embargo, en medio del proceso de elaboración y cuando ninguno se lo esperaba, los concursantes tuvieron que volver a girar la rueda para agregar otro ingrediente. De manera que la empresaria debió enfrentarse a la necesidad de incorporarle una manzana a la receta.

Finalmente, llegó la hora de la verdad. Y Villafañe se acercó al jurado con su preparación para recibir la devolución, segura de que había muchas expectativas puestas en él. “Para mí pueden estar riquísimos, pero ellos han probado mucha variedad de ñoquis y por ahí no es el ñoqui que a ellos les gusta”, se atajó la empresaria. Pero el conductor desafió al jurado diciendo: “Ahora los quiero ver…”.

Como no podía ser de otra manera, el plato fue bautizado como Los ñoquis de la Claudia. Pero claro: eran ñoquis con dos tipos de papas, queso azul y salsa con manzana verde. Una versión que, sin lugar a dudas, ni Dalma ni Gianinna Maradona, sus hijas a quienes se lo dedicó, probaron nunca en su casa.

“Vamos a meterle la cuchara: es un momento histórico”, dijo Donato, especialista en pastas. Y, tras saborear varios bocados, preguntó: “¿Por qué nos hiciste esperar tanto?”. Después, Betular le preguntó si le había costado incorporar el queso roquefort, cuando ella esperaba en realidad uno de rallar. “Me asusté un poquito”, reconoció entonces Villafañe, sin saber si había logrado un buen resultado. Y, finalmente, llegó el momento de Martitegui, el más estricto de los jurados, quien probó su plato sin decir nada.

Entonces sí, cada uno de los chef dio su veredicto. “Creo que tuviste la tarea más fácil. Los ñoquis son increíblemente suaves. Son como una nube de papas cuando los comés. Hasta cuando los servías, se sentían muy suaves. Te arriesgaste a poner dos tipos de papas, que no es poco. Pero esperaba que usaras el queso azul con un poquito más de atrevimiento”, le dijo De Santis.

Y Betular agregó: “Son muy suaves, te podés comer un plato tranquilo y no te caerían pesados. A mí, me hubiera dado más apetito si el queso lo disolvías en un poco de crema de leche y hacías una mixta. Creo que eso le hubiera aportado mucho más a este plato”. Algo que Claudia no estaba preparada para hacer en esta receta tradicional de su familia.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando le tocó el turno a Martitegui, quien pareció conmovido frente a la oportunidad de probar la especialidad de Claudia. “Me parece que trasmite algo súper emotivo. Para mí, la textura de los ñoquis está perfecta. Son como una nube de papa, están increíbles. Es muy difícil lograr eso que vos lograste. Y me parece que agregar la manzana verde al final te salvó la salsa, porque está muy buena”, dijo frente al asombro de la participante.

Y concluyó: “Como un tema de estrategia, yo no hubiera usado ese plato hoy. Porque es tu mejor plato y hoy es un miércoles”. Pero, modesta, Claudia explicó: “Hay que ver si llego más adelante, dejá que hoy relaje con los ñoquis”.