Claudia Villafañe tiene coronavirus y Dalma Maradona está aislada por contacto estrecho

Compartir

Linkedin Print

La empresaria de 59 años se realizó un hisopado que le dio positivo. La principal preocupación de la familia es el contacto con su hija mayor, quien es mamá de una nena. Gianinna aclaró, luego de las informaciones iniciales, que no está aislada.

La segunda ola de contagios llegó más fuerte que nunca. Y esta tarde se confirmó que Claudia Villafañe se encuentra cumpliendo con el aislamiento en su casa a la después de realizarse un hisopado que le dio positivo. Tras visitar el programa de Titi Fernández en Radio del Plata, donde se detectó un caso de coronavirus en uno de los empleados de la emisora, la empresaria decidió hacerse el PCR. La principal preocupación de la familia es el contacto con su hija Dalma Maradona, quien es mamá de Roma, de dos años.

De todo modos, la mayor de las Maradona no asistió este lunes al programa donde participa, Un día perfecto, el ciclo radial que conducen Gabriel Schultz y los hermanos Nicolás Cayetano y Julieta Cayetina Cajg –todos ex Perros de la calle– en el horario de 13 a 17 en la Metro (FM 95.1) porque durante los últimos días compartió algunos encuentros familiares con su madre. De hecho, el miércoles Dalma se realizará un hisopado.

En un principio también circuló la información de que Gianinna estaba aislada por haber estado en contacto con Claudia. Pero la propia diseñadora lo desmintió.

Su hijo, Benjamín, ya transitó el contagio con el positivo de Sergio Kun Agüero, su papá, pocos días después de llegar a Inglaterra, pero el miedo continúa estando presente y, por este motivo, Claudia y Gianinna se resguardaron en su hogar. Dalma ya transitó por la enfermedad durante el mes de febrero y afortunadamente no tuvo síntomas.

Villafañe se consagró campeona de la primera edición famosos con algunos platos que quedaron en el recuerdo del exitoso certamen de Telefe. Los más emblemáticos fueron sin dudas los “Ñoquis de la Tata”, inspirados en una receta de su abuela y bautizados con el apodo que se popularizó en el programa, el mismo que le puso su nieto Benjamín.

Días atrás, en la víspera de la tradición de los 29, los ñoquis de la Tata volvieron a estar en el candelero. Esta vez, porque la empresaria ofrecía una edición limitada en una caja que contenía seis porciones, pero recomendadas para “cuatro personas de buen comer”, a un costo de 3.500 pesos. Incluía “una botella de salsa con puré de tomate casero, producción propia con la receta original italiana, aceite de oliva extra virgen, ajo y albahaca”. Además de un queso parmesano, albahaca fresca “para decorar” y una baguette parisina.

El precio fue el motivo de debate y las críticas por su elevado costo arreciaron en las redes sociales, lo que motivó la intervención de chefs como Dolli Irigoyen, el enojo de la propia Claudia y la defensa de su hija Dalma. Más allá de esta discusión, la movida fue todo un éxito y los ñoquis volaron de las tiendas virtuales. Mientras tanto, la empresaria tiene pensado seguir adelante con su aventura gastronómica, al menos por ahora, en dos frentes.

Recordemos que el Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo 11 de abril de 2021 que, en las últimas 24 horas, se registraron 132 muertes y 15.262 nuevos contagios de coronavirus (la cifra más baja desde el 5 de abril pasado). Con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.532.562 y las víctimas fatales son 57.779.

Compartir

Linkedin Print