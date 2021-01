Claudia Villafañe, tras la consagración de Masterchef Celebrity: “Me pude mostrar tal cual soy”

Compartir

“La cocinera que gana el primer Masterchef Celebrity de Argentina es… ¡la Tata!”. Pasadas las 23:30 del lunes 18 de enero del 2021 Germán Martitegui anunció que Claudia Villafañe se coronaba campeona del reality gastronómico que se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina durante el 2020.

No es casual que el jurado haya llamado a la empresaria por su apodo y no por el nombre por el que se la conoce mundialmente. Fue su nieto Benjamín –hijo de Gianinna y el Kun Agüero– quien le puso Tata a su abuela hace 12 años. Y hoy así también la llama Roma, de 22 meses, fruto de la relación de Dalma y Andrés Caldarelli. Pero ahora, Claudia ya no es Tata solo para sus nietos: también lo es para sus compañeros de Masterchef Celebrity y para todo el público argentino.

A la empresaria la caracteriza su bajo perfil mediático, es por eso que su incorporación al certamen sorprendió a más de uno. En el medio debió afrontar la muerte del padre de sus hijas, Diego Maradona, y hasta pensó en renunciar al programa. Sin embargo, fueron las propias Dalma y Gianinna quienes le pidieron que no lo hiciera, que siguiera participando y llegara a la final. Y una vez más, su madre les cumplió.

El último programa de Masterchef Celebrity se grabó el 23 de diciembre. Y desde ese día que la empresaria ansiaba que llegara el 18 de enero para poder ver al aire el resultado. Peleó por el premio con Analía Franchín, a quien conoce desde hace muchos años y con quien tiene una relación especial. La final tenía todos los condimentos.

Ese día no hubo festejo porque no hubo ganadora. De manera tal que Claudia celebró las Fiestas junto a su familia como tenía planeado, y ayer sí comenzó a sentir nervios y ansiedad: quería saber quién era la ganadora. Estaba segura de que sus platos habían conformado al jurado, pero su compañera también se había lucido. Recibió a Dalma y Gianinna en el jardín de su casa, vieron el programa juntas, se abrazaron y lloraron de emoción. Y sus hijas celebraron la feliz noticia tirándola a la pileta. Las altas temperaturas de la noche lo permitieron.

Claudia Villafañe habló con Teleshow este martes por la mañana, con pocas horas de sueño, todavía exultante por la consagración y con el premio en la cocina de su casa, aquella en la que hace cinco meses se sentó a analizar la propuesta que recibió para ser parte del reality.

—¿Por qué creés que ganaste Masterchef Celebrity?

—Porque me esforcé desde el primer día. Mejorando gala a gala y escuchando siempre los consejos de los chefs (el jurado está integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis). Además, en la final me animé a deshuesar un conejo y creo que eso hizo la diferencia.

—¿A quién le dedicás el triunfo?

—En primer lugar, a mis nietos. A mis hijas, a mi mamá y al resto de mi familia que me acompañó durante todo el certamen. También a mis amigos y a toda la gente me apoyó desde su casa de principio a fin.

—¿En qué etapa del programa sentiste que podías llegar a ganar?

—No sé en qué momento fue, pero lo que sí sé es que sentí que cada vez que iba avanzando en el certamen tenía esa adrenalina de querer ganar.

—¿Cómo viviste las horas previas a la gran final?

—El día de la final lo viví intensamente porque sabía que era la última vez de todo: ver a mis compañeros, a la gente del piso, llevar mis platos hacia el jurado y escuchar sus devoluciones, preparar mi último menú de tres pasos que me llevaría, o no, a ser la ganadora. Quería disfrutar el minuto a minuto de todo eso.

—¿Qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste que eras la ganadora?

—Cuando escuché a Germán decir “La ganadora es la Tata” pasaron por mi cabeza miles de imágenes del certamen. Tenía a mis hijas encima y a partir de ahí no recuerdo nada más.

—¿Creés que la gente conoció a otra Claudia a partir de tu participación en el programa?

—Siento que la gente conoció a la verdadera Claudia, porque me pude mostrar tal cual soy.

—¿Qué balance hacés del 2020?

—El 2020 fue un año difícil para el mundo. Nos hizo ver, recapacitar acerca de lo que es importante y nos sirvió a todos como aprendizaje.

—¿Qué se siente haber sido una de las favoritas y que la gente que no te conocía hasta que entraste a Masterchef Celebrity te hiciera llegar su cariño y admiración?

—Me hacen sentir muy feliz con cada palabra, por tomarse un minuto de su tiempo para escribirme. Y pido disculpas si no pude responder todos los mensajes que me llegan.

—¿Te veías como ganadora ya desde el primer programa?

—¡Noooo! ¡Después de la bruschetta de la primera emisión me pregunté qué hacía ahí!

—¿Volviste a cocinar algún plato que hayas hecho en la cocina de Masterchef Celebrity?

—Sí, algunos. Mi yerno me hizo una lista con un orden de prioridades. Para Año Nuevo hice la entrada y el postre que había cocinado en la final (que todavía no se había visto al aire). Y en la casa de mi hija Gianinna cociné el salmón que me enseñó Dolli Irigoyen (la chef estuvo reemplazando a Martitegui cuando dio positivo de coronavirus) con el puré de hinojos.

—¿Cómo sigue tu vida ahora? Además de la beca que ganaste en la escuela de cocina, ¿qué vas a hacer con el dinero?

—Mi vida sigue igual, con un trofeo en mi cocina. Estoy ansiosa por usar mi beca y, como dije en otras oportunidades, con el dinero voy a ayudar a fundaciones con las que colaboro desde siempre.

—¿Te vas con amigos del programa?

—Ya mantengo vínculo con muchos de mis compañeros, que seguiré alimentando. Tengo varias invitaciones a mi casa. Arranqué por Las Bichis (Sofía Pachano y Leticia Siciliani), y me gustaría que Boy Olmi me cocine uno de sus platos.

—¿Volverías a trabajar en un programa de televisión?

—No me imagino en un lugar en los medios. Salvo que sea algo de cocina (risas).

