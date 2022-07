Claudia Villarruel explicó los alcances de la segmentación tarifaria energética

Compartir

La administradora del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), Claudia Villarruel, se refirió a los alcances de la segmentación tarifaria energética y consideró necesario diferenciar las políticas públicas del gobierno nacional actual con la anterior gestión del ex presidente Mauricio Macri.

En principio recordó que la segmentación tarifaria es una medida del gobierno nacional aplicada a través del Decreto N°332 de este año, que establece una reorganización de los subsidios, pero teniendo en cuenta la capacidad económica del usuario.

“Es decir que aquellos que tengan una mejor capacidad económica podrán afrontar de manera paulatina los aumentos que se darán en los precios mayoristas de energía”, aclaró.

En ese sentido, la funcionaria opinó que es importante diferenciar las políticas públicas de esta gestión nacional con la anterior a cargo del ex presidente Mauricio Macri y puntualizó que, la primera medida en materia energética de dicho gobierno, fue el aumento de un 300%.

“Llegando a un acumulado de 2520% que se realizó de manera indiscriminada, sin tener en cuenta la capacidad económica de las personas a las que iba a afectar este aumento, es decir, jubilados, pensionados, amas de casa”, sostuvo.

Y agregó: “Este 2520% estuvo acompañado con la baja por la resolución N°366 de la tarifa social, recordemos que más de 62 mil familias formoseñas iban a quedar sin esta política; y a pesar de este aumento, nosotros sufrimos un apagón histórico que afectó no sólo a Argentina sino también a países limítrofes con más de 12 horas sin luz, el 16 de junio de 2019”.

Por lo que Villarruel sostuvo que “existe una gran diferencia entre la segmentación tarifaria que está llevando ahora el gobierno nacional y las políticas en materia energética que se hicieron en la gestión de Macri”.

Asimismo, resaltó la creación del programa Esfuerzo Formoseño por parte del gobierno provincial que se formó para contener a las 62 mil familias que fueron dadas de baja de la tarifa social durante la gestión macrista; y remarcó que, en la actualidad, ya son 65.664 usuarios contemplados en esta política que ingresarán de forma automática a la segmentación tarifaria sin la necesidad de algún trámite complementario.

“Esto habla de un gobierno presente, cerca de los usuarios”, expresó.

Por otro lado, la titular del EROSP, señaló que hace 20 días recibió una nota de la oposición política local cuestionando los aumentos de energía en la implementación de la resolución N°305 de la Secretaría de Energía, que fue llevada adelante mediante las audiencias públicas correspondientes y que “ahora nos encontramos con que la segmentación debió hacerse hace mucho tiempo”.

“Entonces por un lado tenemos una política energética que tiene en cuenta la situación socioeconómica, que se han realizado las audiencias respectivas y que el aumento para el que tiene mayor capacidad de pago se va a dar de manera paulatina hasta fin de año”, precisó.

Y añadió: “Por el otro lado tenemos un acumulado de un 2520% en transporte, potencia y energía sin la realización de las audiencias públicas que fueron judicializadas a través de amparo y con un apagón histórico”.

En ese marco, Villarruel manifestó que la oposición “confunde” porque cuestiona la implementación de la resolución N°305 de la Secretaría de Energía; y a la vez, no tiene en cuenta que la segmentación tarifaria “es algo que debió hacerse hace mucho tiempo”.

Por último, quiso “transmitirles tranquilidad” a la comunidad formoseña, pero los instó a que se inscriban al subsidio a quienes no estén contemplados en el programa Esfuerzo Formoseño porque “es importante que hagan el trámite”.

También invitó a los vecinos de capital y el interior que, ante cualquier duda o problema, se acerquen a la oficina central del EROSP o las delegaciones establecidas en el interior que “ya se encuentran trabajando en la misma”.

Dicho subsidio se solicita según la terminación del DNI, por lo que, hasta el 19 de julio lo hicieron aquellas personas cuya finalización del documento es 0, 1 y 2; del 20 al 22, los que terminan en 3, 4 y 5; y, en esta última etapa, del 23 al 26, podrán realizarlo los que concluyan en 6, 7, 8 y 9, a través de la web https://www.argentina.gob.ar/subsidios

