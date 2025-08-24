Clausura: Racing sufrió una dura goleada ante Argentinos y comprometió su futuro en Zona A

La continuidad de la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura tuvo lugar en La Paternal, donde Racing midió sus fuerzas ante Argentinos. Uno de los ocho mejores equipos del continente (clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores) debió afrontar el desafío de volver a la victoria ante unos de los participantes que mejor desarrolla su juego en el ámbito doméstico. Y el espectáculo comenzó con una intensidad notable.

Sin la presencia de Gustavo Costas en el banco de suplentes, debido a que el experimentado entrenador deberá cumplir una sanción de 4 jornadas por su reacción en la última caída con Tigre, la Academia intentó imponer condiciones con el vértigo de su ofensiva compuesto por Maravilla Martínez, Santiago Solari y Adrián Balboa.

Sin embargo, antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora, el extremo con pasado en Defensa y Justicia debió ser reemplazado por una violenta infracción sobre su rodilla que provocó una dura lesión. Aquella patada, junto con algún golpe sufrido dentro del área que pudo ser revisado por el VAR por un posible penal, jamás estuvo en consideración por Pablo Dóvalo, ni por su asistente Fabricio Llobet, quien siguió las acciones a través del monitor. En el Diego Armando Maradona no había posibilidad de penal, ni de expulsión.

Para algunos se tratará de la justicia poética, pero el encargado de reemplazara al Chino Solari fue el que abrió el marcador para los de Avellaneda. Tomas Conechny capitalizó la desatención defensiva y después de un pelotazo frontal de Santiago Sosa tocó ante la salida de Diego Rodríguez.

De todos modos, la alegría duró poco. Es que Gabriel Arias cometió un grosero error en un centro que parecía no generar peligro y facilitó el trabajo de Alan Lescano, quien la colgó del ángulo cuando el arquero dejó al descubierto todo el sector.

El marcador pudo ser más amplio antes del descanso, porque ambos equipos hicieron los méritos para sacar otra diferencia. Los centros de Facundo Mura por el sector izquierdo representaban un peligro constante para el Ruso, quien se vio beneficiado por la falta de precisión de Conechny. En cambio, el Bicho tuvo dos claras gracias a su presión en el ataque. Es que dos salidas en falso de Juan Ignacio Nardoni le dieron las chances a Tomás Molina de inflar la red, pero Arias y Santiago Sosa le ahogaron el grito al picante goleador.

En la segunda etapa continuaron las emociones. A pesar de la presión impuesta por Racing, fue el combinado liderado por Nico Diez el que festejó. La pincelada de Alan Lescano fue clave para abastecer a Hernán López Muñoz Maradona, quien selló el 2 a 1 ante la estática defensa de Avellaneda. En el Semillero del Mundo había cátedra de Los Globetrotters de La Paternal.

Como dice la Máxima que está escrita en el fútbol mundial, los goles que no se hacen en un arco, se sufren en el otro. Y así pasó en la tarde porteña, dado que en la escena siguiente en la que Maravilla Martínez no logró empatar el duelo, Matías Giménez capitalizó una pésima salida defensiva y selló con categoría el 3 a 1. Argentinos volvía a demostrar por qué es considerado uno de los candidatos al título.

La desesperación de Francisco Bersce llevó a que el ayudante de Costas realice cambios impensados. Con los ingresos de Duván Vergara y Adrián Fernández, en reemplazo de Mura y Nardoni, Racing quedó descompensado y Argentinos no perdonó. El desborde de Molina, la duda de Arias en otro centro complejo, la proyección de Leandro Lozano y la definición de Nico Oroz fueron los factores que transformaron el triunfo en goleada. Una nueva Ley del Ex que concretó el atacante con pasado en el Tita Mattiussi.

El Bicho sueña en grande, porque además de ocupar una de las plazas para la siguiente instancia del certamen doméstico, también pelea por un lugar en la Copa Libertadores del próximo año en la Tabla Anual. La Academia, en cambio, atraviesa una realidad completamente opuesta a la que vive en el campeonato más codiciado de América. Tras firmar el peor comienzo de un torneo en condición de local (desde 1934 que no tenía un inicio así) también sufre en sus presentaciones fuera del Cilindro. La pregunta quedará presente: ¿Cuál es el verdadero Racing, el de la Copa o el del Clausura?