Clausuraron comercio por cobro de recargos en compras con tarjetas de crédito y débito

A partir de una denuncia realizada por consumidores ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, por medio del trabajo diario de inspección, el organismo procedió a la imputación y clausura de un comercio ubicado en Av. González Lelong al 700, por cobro indebido de recargos adicionales en compras con tarjetas de crédito y débito.

Desde el organismo subrayaron que los recargos adicionales sobre el precio de lista de un producto en pagos con tarjeta de crédito y/o débito, constituyen una práctica abusiva e ilegal, ya que si bien las tarjetas de crédito y débito son un instrumento de financiación que conlleva el pago de gastos financieros, el consumidor no debe abonar ningún otro tipo de gastos extra.

En ese marco se imputó a la firma debido a la falta al artículo 37 inciso c) de la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito, con emplazamiento de 5 días hábiles a partir de la fecha, para presentar descargo y luego, se dio lugar a la clausura preventiva por el término de 48 horas, a fin de garantizar efectiva defensa de los derechos e intereses económicos de los consumidores y usuarios.

En relación a este caso en particular, describieron que recibieron una denuncia ante la Subsecretaría dando cuenta de la situación, por lo que el equipo de fiscalizadores del organismo se hizo presente en el lugar constatando la irregularidad denunciada.

Al momento de la inspección, los fiscalizadores dieron cuenta de un cartel ubicado al ingreso del local, en el que se daba aviso respecto del “recargo adicional del 10% en pago de compras con tarjetas de crédito y del 5% en pagos con tarjetas de débito”, lo cual constituye una infracción, por lo que mediante la facultad conferida a la Subsecretaría como autoridad de aplicación, de la Ley Provincial 1.480, de Procedimiento Administrativo, se procedió a la clausura preventiva del comercio.

Denuncias

En este marco, destacaron que poner a los consumidores en conocimiento de sus derechos es de suma importancia para dar fin a este tipo de prácticas que vulneran los derechos e interés económicos de los mismos; como así también, hacer saber a la comunidad que ante la presencia de este tipo de situaciones, pueden efectuar la denuncia correspondiente ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, sito en calle Fontana 840 de esta ciudad, en horarios de 7:30 a 12:30 y de 17:00 a 20:00 horas, o bien por medio de la línea gratuita 0800-444-0942, por correo electrónico a denunciaconsumidor@formosa.gob.ar, y/o a través de la fanpage de la Subsecretaria.

