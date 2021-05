Clausuraron laboratorio Motter por realizar test de hisopados y no “informar los positivos”

Compartir

Ayer, en horas de la mañana, desde el Ministerio de Desarrollo Humano procedieron a la clausura del laboratorio Motter, ya que en el lugar se habrían realizado test de hisopados para detectar el coronavirus y no se habrían informado por resultado “positivos”.

Guillermo Coronel, bioquímico de dicho laboratorio, contó al Grupo de Medios TVO que “vinieron unos inspectores del Ministerio de Desarrollo Humano con una orden de clausura, todavía no tuvimos tiempo de ver el motivo pero sería porque nosotros hicimos test de covid con hisopados para lo cual no estamos habilitamos”.

Seguidamente el mismo fue consultado si es que realizaron algún tipo de testeo. “Debido a la fuerte demanda de la gente (porque rebotaban de los centros que pone la provincia), hace dos semanas comenzamos a hacer algunos. Detectamos varios casos positivos, hacíamos test de hisopados y determinábamos antígenos Covid-19 en esas muestras, hicimos las denuncias correspondientes, pero nunca fueron atendidas”, reconoció.

“Los pacientes también llamaban al 107, pero según nos comentaron nadie les daba respuestas”, continuó explicando.

Agregó que desde el Ministerio “dijeron que nunca recibieron las denuncias y por eso vienen a clausurarnos”, pero “nosotros tenemos los registros de todas las denuncias que hicimos, mandamos mail, asimismo pacientes que recibieron el resultado positivo llamaron al 107 y nadie les hizo caso”.

“Ahora estamos con bronca e impotencia porque en medio de la pandemia están cerrando un laboratorio que tiene certificaciones nacionales e internacionales”, lanzó indignado el profesional

Por último, cuando se le preguntó por el tiempo de la clausura respondió que “es por 48 horas”.

