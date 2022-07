Clientelismo M: Buryaile se defendió y dijo que confía en la Justicia, pero más aún en su inocencia

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JXC), Ricardo Buryaile habló de la situación económica del país, la suba del dólar y de las responsabilidades que existen al respecto. También se defendió de la denuncia por supuesta «compra» de fiscales en las elecciones del 2019. «Confío en la Justicia, pero más que eso sé de mi inocencia absoluta y por eso hablo», aseveró.

Dólar

Primero, al referirse a la suba permanente del dólar dijo: «es la consecuencia de lo que pasa en la Argentina, la plata vale por la confianza que inspira. Escuché hablar a la Vicepresidenta que de economía no sabe nada que el problema es que nuestro país es bimonetario, ese no es el problema, esa es la consecuencia de que no confiamos en nuestra propia moneda».

«Durante 60 años Argentina creyó que el Estado era nadie, que era una fuente inagotable de recursos, 55 años de los últimos 60 gastamos más de lo que generamos», sostuvo y agregó que entonces «fuimos pateando con hiperinflaciones, endeudamiento y presión impositiva hasta llegar a la situación en la cual estamos hoy donde no podemos tomar más deudas porque el mundo no nos presta, no podemos emitir más y el sector que paga impuesto ya no puede hacerlo más».

Señalo en este sentido que tanto en la salud y la economía lo que no se pueden evitar son las «consecuencias» entonces «Argentina lo que quiso hacer fue controlar la inflacion desbocada que tiene este gobierno atrasando el tipo de cambio».

Consultado si lo que ocurre actualmente es un conflicto político que deriva en lo económico o viceversa respondió: «yo creo que es político, porque la economía se basa en expectativas, pero eso no hay en Argentina ya que tenemos un presidente al que vaciaron de poder, nadie quiere una foto con él».

Responsabilidades

Seguidamente, a Buryaile se le preguntó por la responsabilidad del gobierno anterior para que estemos viviendo el actual contexto en materia económica. «Nadie le puede sacar el cuerpo a la crisis que vive la Argentina. Nosotros encontramos un país que estaba muy complicado, que tenía deudas. Mauricio Macri tomó 44.500 millones de dólares en deuda, este gobierno en menos de 3 años ya tomó 80.000 millones de dólares», aseveró.

Y siguió: «por supuesto que cometimos errores, osino no hubiéramos perdido las elecciones, tenemos que reconocerlos, a la gente no le gustó lo que hicimos; pero los que están ahora no se hacen cargo de nada, ni del propio presidente que pusieron. Estamos bailando al compás de dos cabezas políticas que están absolutamente descontroladas. El peronismo no se hace cargo de nada, chocaron la calesita, hicieron un desastre educativo, sanitario, económico y de relaciones internacionales».

«Ahora llaman y dicen que quieren hablar con la oposición, pero primero deberían hablar entre ellos», asintió.

Respondiendo concretamente a la pregunta realizada, el diputado expuso: «todos los gobiernos tienen responsabilidades, unos más, otros menos, la pregunta tendría que ser: ¿será que no nos podemos poner de acuerdo en cosas mínimas de ahora en adelante?».

Clientelismo M

En otro tramo de la entrevista, Buryaile fue consultado por la noticia donde la Justicia habría confirmado que al menos la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio en la elección de 2019 en la provincia de Formosa fueron beneficiarios de un bono «clandestino» que el Gobierno de Mauricio Macri instrumentó en los días previos a los comicios y que debía tener como destino real a desocupados.

«Escuchar al peronismo hablar de clientelismo es como escuchar a Schoklender hablar de parricidio», ironizó.

Y contextualizó: «habíamos pasado las PASO, yo estaba en campaña. La denuncia lleva tres años, nunca me citaron a declarar, me enteré por los medios de lo que estaba pasando, por derecho propio me presenté ante la Justicia y pedí que me llamen».

Al hablar del bono dejó en claro que «no se publicó en el Boletín Oficial porque es una Resolución en continuación de otra; lo que pasa es que se emitió el 3 de octubre y debía ser el 1. Esa Resolución decía que se iba a dar a 100.000 personas en el país un pago de 5000 pesos, y la única condición era que tenían que estar desocupados».

«Ese bono lo decidió Nación, la gente cobró en el Banco, y lo hizo después de las elecciones, cosa de que no exista manipulación. Nosotros no coaccionamos a nadie bajo pena de perder algo, como si lo hacen otros. Confío en la Justicia, pero más que eso sé de mi inocencia absoluta y por eso hablo», enfatizó y se mostró confiado en que «el fallo va a salir, y ojalá que me llamen».

Por último, el legislador cruzó a la diputada nacional de PJ Graciela Parola quien tildó al gobierno nacional anterior como «delincuentes». «Ella es impresentable, no puede la sociedad de Formosa estar representada por una diputada que en tres años de gestión tiene presentado un proyecto de ley y cuatro de Resolución, y encima cada vez habla debe hablar de otro porque no puede hablar de ella. Es impresentable. El que nada debe, nada teme, yo doy la cara», culminó diciendo el legislador nacional.

Compartir

Linkedin Print